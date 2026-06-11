Scaloni en alerta: un jugador importante de la Selección podría perderse el debut en el mundial 2026

En las últimas horas se conoció que un titular, campeón del mundo, corre riesgo para el debut ante Argelia. Qué pasará con su presencia en el mundial.

Las alarmas se encendieron en las últimas horas en la Selección argentina por el estado físico de un futbolista titular que tiene una importante consideración en el entrenador Lionel Scaloni . Es que un campeón del mundo podría ausentarse del debut en la cita ecuménica programada para el 16 de junio ante Argelia .

Según se conoció, el futbolista considerado en el once inicial sufrió una molestia física debido a un golpe del cual no pudo recuperarse hasta el momento. Si bien podría peligrar su presencia ante los argelinos, no peligraría su presencia en el certamen y tampoco se avaluaría reemplazarlo en la convocatoria hecha por Scaloni .

Se trata del lateral izquierda del Lyon de Francia Nicolás Tagliafico , quien aún está tratando de recuperarse en su totalidad.

Por otra parte, el periodista deportivo de ESPN Diego Monroig, el origen de la molestia física de Nicolás se dio "en el partido con Honduras" debido al campo de juego. "El campo de juego de Texas es sintético. Le pusieron una carpeta de césped natural por encima y, por el suelo duro, se cargó. Por una cuestión precautoria pidió el cambio y a partir de ahí no pudo entrenarse a la par".

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El jugador que se entrenó solo a la espera de un llamado a la Selección Argentina

El mediocampista Guido Rodríguez continúa con su preparación física mientras espera una definición del entrenador Lionel Scaloni sobre quién ocupará el lugar vacante que dejó Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

El mediocampista del Valencia aparece como el principal candidato para incorporarse a la nómina de 26 futbolistas y, consciente de esa posibilidad, se mantiene entrenando en el país para estar listo ante una eventual convocatoria.

En las últimas horas se viralizó una imagen suya trabajando en Thunder Sport Camp, un gimnasio de Vicente López, su ciudad natal, donde también suelen prepararse otros futbolistas de primer nivel.

guido rodriguez entrenamiento

La lesión muscular sufrida por Balerdi obligó al cuerpo técnico a analizar un reemplazo y ,aunque también están en consideración Emiliano Buendía y Máximo Perrone, Rodríguez corre con ventaja por su experiencia dentro del ciclo de Scaloni y por su actualidad deportiva.

El entrenador, sin embargo, todavía no confirmó quién será el elegido ya que tras la victoria por 3 a 0 ante Islandia en Alabama, reconoció que la decisión podría demorarse algunos días más: “Tenemos una idea, pero capaz que un día o dos más nos vamos a tomar”, explicó.

Aunque no es convocado desde septiembre de 2024 y su última participación con la Albiceleste fue en el triunfo 2 a 0 ante Perú, Rodríguez dejó una huella importante en la Selección debido a que integró los planteles campeones de las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

Su presente también alimenta sus chances ya que tras salir del West Ham en febrero, se incorporó al Valencia, rápidamente se ganó la titularidad y desde entonces disputó 17 partidos y convirtió cuatro goles.

Mientras aguarda la decisión final de Scaloni, el volante sigue entrenándose con la ilusión de volver a vestir la camiseta argentina en una Copa del Mundo.

Revelan por qué Lionel Scaloni se quiso ir de la Selección Argentina

Borinsky, biógrafo de Lionel Scaloni, reveló los motivos por los que el director técnico de la Selección Argentina estuvo a punto de renunciar a su cargo: "Tenía la cabeza hecha una coctelera".

El diálogo con Fernando Lavecchia para el programa "Mañana Lavecchia" (Splendid AM 990), Borinsky detalló que Scaloni "post Copa América 2021, los padres habían tenido un ACV los dos. La madre 10 días antes de empezar la competencia y el padre un mes después. Eso fue una locura para él".

Y continuó: "Él cuenta que cuando Argentina clasifica al Mundial de Qatar, después de eso tuvo una charla con Messi que lo dejó tranquilo. Me contó que ese día estaba para dejar la Selección por la salud de los padres".

scaloni lionel dt 2

En ese momento, Messi tuvo un rol fundamental para su continuidad ya que "lo agarró cuando estaban saliendo del estadio y lo tranquilizó". Pero aquella no fue la única vez que Scaloni quiso dejar el cargo. También sembró dudas sobre su continuidad a finales del 2023.

Sobre aquella situación, Borinsky detalló: "La segunda fue en el Maracaná. Le preguntaron al pasar y ahí se larga con que iba a pensar. Después me dijo que no sabía que iba a generar tanta repercusión, pero la verdad que tenía la cabeza hecha una coctelera".

Por último contó que "ahí empezó a ir al psicólogo por el miedo a no seguir ganando y que todo se haya dado tan pronto. Después se descubre que tenía culebrilla y le cayó la ficha de todo lo que había pasado".