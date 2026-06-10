Cómo llega Argentina al Mundial 2026 en el ranking FIFA y la racha que busca romper.

Los triunfos de la Selección Argentina en los amistosos ante Honduras e Islandia arrojaron un dato tan ilusionante como incómodo para los hinchas argentinos en las horas previas al inicio del Mundial 2026 . En la actualización en vivo del ranking FIFA , la Albiceleste superó a España y Francia, que tropezaron ante Irak y Costa de Marfil respectivamente, para recuperar la cima que había cedido en septiembre de 2025.

La noticia, junto con el buen rendimiento que demostraron los dirigidos por Lionel Scaloni, confirman las buenas sensaciones de cara a la defensa de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Pero también vino acompañada de una estadística que tendrá que romper: desde que el máximo ente del fútbol mundial estableció el sistema en 1993, el líder vigente jamás pudo consagrarse campeón.

Fue justamente Estados Unidos 1994 el primer torneo que se disputó a partir del nacimiento del ranking, que llevaba menos de un año de existencia, y al momento de su inicio Alemania le arrebató a Brasil el liderato en el mes de junio. No obstante, los dirigidos por Berti Vogts cayeron en cuartos de final ante Bulgaria, y fue la Verde-Amarela la campeona en el Rose Bowl de Pasadena. Ese triunfo dio lugar a un largo reinado de la Canarinha, que se extendió hasta mediados de 2001, y en el que está contemplada su llegada a la final de Francia 1998, donde fue goleada por la selección local por 3-0.

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Les Bleus tomaron el liderazgo de la clasificación a partir de su éxito en la Copa Confederaciones 2001, y lo conservaron de cara a Corea-Japón 2002, pero su presentación en ese Mundial terminó en fracaso absoluto: última de su grupo y sin convertir goles. Brasil se volvió a consagrar en Asia y recuperó el primer puesto, que conservó a pesar de caer en cuartos de final de Alemania 2006, precisamente ante Francia.

La mala racha de los número 1 del ranking en los mundiales

Hasta Sudáfrica 2010, Brasil se repartió la cima con Italia, Argentina y España, pero volvió a la punta para encarar ese Mundial, donde fueron eliminados por Países Bajos en la misma instancia que en el anterior. El conjunto ibérico, campeón de ese certamen, dominó el ranking de manera exclusiva, salvo un mes donde fue superado por la Oranje, hasta Brasil 2014, donde fue insólitamente eliminado en la primera etapa. Una vez más pasó a liderarlo el eventual campeón, Alemania, pero en Rusia 2018 sufrió el mismo destino que su antecesor.

Como consecuencia de su título, Francia volvió al primer puesto, pero su reinado fue sorprendentemente breve, y cuando llegó Qatar 2022 el cetro lo había tomado Brasil, que volvió a ser eliminado en cuartos, esta vez ante Croacia. Quien lo reemplazó allí, desde abril de 2023, fue la Argentina, que ahora se aseguró por primera vez llegar a una Copa del Mundo como la selección líder en el mundo de acuerdo al sistema de la FIFA.

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A pesar de lo que indica el ranking, basado en el sistema Elo de puntuación originalmente utilizado en el ajedrez, la mayoría de las predicciones mundialistas ubican a otras selecciones por encima del conjunto comandado por Lionel Scaloni como las más probables de hacerse con el título. Por otra parte, la súpercomputadora de Opta simuló 10.000 veces el Mundial y ubicó a Argentina con un 10,4% de chances de ganarlo; por delante quedaron España, con 16,1%, Francia, con 13%, e Inglaterra, con 11,2%.

Lo mismo opinó la simulación del videojuego EAFC 26, tras predecir correctamente los títulos de España, Alemania, Francia y Argentina. Incluso el matemático alemán Joachim Klement, que también acertó los últimos tres campeones, considera que Países Bajos será vencedor por primera vez en su historia. El consenso general, por ende, pareciera ser que la tricampeona es candidata, pero no favorita para defender el título, algo que no ocurre desde que lo lograra Brasil en 1962.

El ranking FIFA, a un día del Mundial