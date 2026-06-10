Cinco jugadores ganaron terreno en la Selección tras los amistosos: quiénes son
Ante los dolores que sufren distintos jugadores en la Selección argentina, cinco jugadores sumaron minutos importantes y sumaron puntos en la consideración del DT Lionel Scaloni.
Siguiente parada: Copa del Mundo 2026. Se terminó la espera, la Selección argentina terminó con los compromisos amistosos preparatorios para el certamen con la sólida victoria ante Islandia y ya piensa en el inicio del certamen en donde tendrá como primer rival a Argelia. Scaloni aprovechó al máximo los dos partidos para probar nuevas caras y darle minutos a jugadores que serán parte del plantel.
Hubo algunos jugadores que le sacaron provecho a esta fecha FIFA para mostrarle al entrenador las cualidades que tienen para defender la camiseta de la Selección en el certamen. Cinco de ellos tomaron fuerza con rendimientos importantes y una suma de minutos necesarias.
Quiénes son los cinco jugadores que ganaron terreno
- Exequiel Palacios: Sumó minutos en el mediocampo siendo titular tanto ante Honduras como frente a Islandia. Cumplió con las expectativas y gana terreno como suplente de la Selección defensora del título.
- Valentín Barco: El jugador se metió en el once inicial en ambos partidos teniendo buenas apariciones, a veces marcadas por un aspecto que deberá mejorar: las entradas fuertes por las que recibió amarilla en los dos partidos. Mostró llegar al arco rival con el gol conseguido ante Islandia para el 1-0.
- Giovanni Lo Celso: Fue una pieza clave en el armado de juego, principalmente para dar el último paso en los ataques de la Selección y mostrando pinceladas diferentes con su zurda. El jugador necesitaba minutos y demostró que puede ser una pieza importante para el recambio.
- Lautaro Martínez: El delantero cerró los dos amistosos con un gol desde el punto penal (ante Honduras) aunque en el encuentro ante Islandia tuvo posibilidades de anotar. A pesar de esto, demostró estar en un gran nivel físico y con la pelota que ilusiona ante los dolores que todavía arrastra Julián Álvarez.
- Giuliano Simeone: Una carta nueva para la Selección en la Copa del Mundo pero que en el equipo demostró rendir. Rápido, ágil y veloz para darle potencia a los ataques del combinado con sus desbordes a toda velocidad. Anotó un tanto ante la selección hondureña luego de una gran combinación con Lautaro Martínez.
La selección Argentina, que brilló en algunos momentos, goleó a Islandia en la previa del Mundial 2026
La selección Argentina goleó 3-0 a Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026, a una semana del debut en el torneo ante Argelia. Los goles del partido fueron de Valentín Barco, Lionel Messi de penal y Thiago Almada.
Las condiciones climáticas habían puesto en duda el partido, pero finalmente se jugó y Lionel Scaloni aprovechó para darle rodaje a muchos jugadores, que dejaron buenas sensaciones de cara a la Copa del Mundo. También volvieron algunos futbolistas tocados, como Messi y Montiel, que no habían aparecido ante Honduras.
Así fue el partido entre Argentina e Islandia
La primera clara del encuentro la tuvo Islandia a los 3 minutos, que salió rápido de contra tras una buena jugada de Nico Paz, y luego de un desborde por la izquierda, Ellertsson definió desviado con el arco vacío.
A los 8 minutos llegó el 1-0 de Argentina: tras una pelota parada, Simeone peleó la pelota en el área, que le terminó quedando a Barco en la medialuna, y con un fuerte zurdazo abajo, marcó el primer gol del partido.
A los 40 minutos, luego de casi media hora de poco juego vertical, Paz tuvo una clara tras una gran asistencia de Barco, pero el arquero Olafsson puso el pecho para evitar la segunda caída de Islandia.
Argentina comenzó el segundo tiempo con varios cambios, como el ingreso de Mac Allister, Cuti Romero, De Paul, Lautaro Martínez y Enzo Fernández, que tuvo la primera del complemento a los ocho minutos, pero tardó en la definición.
La selección de Scaloni estuvo nuevamente cerca del segundo tanto, tras un despeje de Mac Allister, que le quedó a Paz para correr por la derecha, pero terminó fallando en el pase al medio para Martínez.
A los 16 minutos del complemento, un par de jugadas después de que Islandia tuviera el empate, Argentina volvió a fallar una jugada clara: Simeone habilitó bien a Martínez, que tiró un centro preciso para Mac Allister, que definió cruzado al palo.
Unos minutos más tarde, fue el delantero del Inter el que no pudo anotar el segundo gol, tras definir nuevamente al palo. A la par, el estadio se volvió loco por el ingreso de Lionel Messi.
El capitán argentino no tardó en demostrar su grandeza en el partido: habilitó a Martínez, que recibió una falta del arquero en la definición. En el penal, el diez definió arriba al ángulo para el 2-0.
A los 41 minutos del segundo tiempo, Argentina, con una contra letal, encontró el 3-0 en los pies de Thiago Almada: la empezó De Paul, que cedió a Messi, que buscó el momento justo para devolvérsela a su compañero del Inter de Miami, que cedió al medio para el volante del Atlético de Madrid, y este definió con el arco vacío.
Los datos del partido entre Argentina e Islandia
- Amistoso internacional
- Argentina 3-0 Islandia
- Estadio: Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama)
- Árbitro: Rosendo Mendoza (Estados Unidos).
- VAR: Lukasz Szpala (Estados Unidos).
Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Giuliano Simeone, José López, Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.
Islandia: Elias Olafsson; Victor Palsson, Andri Baldursson, Daniel Gretarsson Hordur Magnusson, Logi Tomasson; Hakon Haraldsson, Mikael Ellertsson, Isak Johanesson; Orri Oskarsson, Albert Gudmunsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
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