Cinco jugadores ganaron terreno en la Selección tras los amistosos: quiénes son

Ante los dolores que sufren distintos jugadores en la Selección argentina, cinco jugadores sumaron minutos importantes y sumaron puntos en la consideración del DT Lionel Scaloni.

Siguiente parada: Copa del Mundo 2026 . Se terminó la espera, la Selección argentina terminó con los compromisos amistosos preparatorios para el certamen con la sólida victoria ante Islandia y ya piensa en el inicio del certamen en donde tendrá como primer rival a Argelia. Scaloni aprovechó al máximo los dos partidos para probar nuevas caras y darle minutos a jugadores que serán parte del plantel.

Hubo algunos jugadores que le sacaron provecho a esta fecha FIFA para mostrarle al entrenador las cualidades que tienen para defender la camiseta de la Selección en el certamen. Cinco de ellos tomaron fuerza con rendimientos importantes y una suma de minutos necesarias.

La selección Argentina goleó 3-0 a Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026 , a una semana del debut en el torneo ante Argelia . Los goles del partido fueron de Valentín Barco, Lionel Messi de penal y Thiago Almada.

Las condiciones climáticas habían puesto en duda el partido, pero finalmente se jugó y Lionel Scaloni aprovechó para darle rodaje a muchos jugadores, que dejaron buenas sensaciones de cara a la Copa del Mundo. También volvieron algunos futbolistas tocados, como Messi y Montiel, que no habían aparecido ante Honduras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2064544326571446421&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor



#Argentina 3 (Valentín Barco, Lionel Messi -p- y Thiago Almada) #Islandia 0



¡Final del partido!



Nos vemos el próximo martes para el debut pic.twitter.com/0iXjHEY6UY — Selección Argentina (@Argentina) June 10, 2026

Así fue el partido entre Argentina e Islandia

La primera clara del encuentro la tuvo Islandia a los 3 minutos, que salió rápido de contra tras una buena jugada de Nico Paz, y luego de un desborde por la izquierda, Ellertsson definió desviado con el arco vacío.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2064517812480086287&partner=&hide_thread=false ¡ISLANDIA TUVO EL PRIMERO!



A los 3', Ellertsson tuvo la chance de abrir el marcador ante #Argentina, pero su remate se fue por encima del travesaño. Minutos después, Barco convirtió el 1-0 para la Albiceleste. pic.twitter.com/0ZwTxjOmkt — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

A los 8 minutos llegó el 1-0 de Argentina: tras una pelota parada, Simeone peleó la pelota en el área, que le terminó quedando a Barco en la medialuna, y con un fuerte zurdazo abajo, marcó el primer gol del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2064518734765584862&partner=&hide_thread=false GOL DEL COLO BARCO EN ARGENTINA. pic.twitter.com/9uzj2IftKk — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 10, 2026

A los 40 minutos, luego de casi media hora de poco juego vertical, Paz tuvo una clara tras una gran asistencia de Barco, pero el arquero Olafsson puso el pecho para evitar la segunda caída de Islandia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/palertermo/status/2064525731611189522&partner=&hide_thread=false El pase del Colo Barco a Nico Paz, me emocioné pic.twitter.com/FvFaw0FZKJ — Toto (@palertermo) June 10, 2026

Argentina comenzó el segundo tiempo con varios cambios, como el ingreso de Mac Allister, Cuti Romero, De Paul, Lautaro Martínez y Enzo Fernández, que tuvo la primera del complemento a los ocho minutos, pero tardó en la definición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2064533430659162357&partner=&hide_thread=false ¡OLA DE CAMBIOS EN ARGENTINA!



Scaloni metió 5 variantes en el segundo tiempo vs Islandia.



Cuti Romero x Lisandro Martínez

Alexis Mac Allister x Valentín Barco

Rodrigo De Paul x Giovani Lo Celso

Lautaro Martínez x José López

Enzo Fernández x Exequiel Palacios pic.twitter.com/tLQHYrsKbv — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 10, 2026

La selección de Scaloni estuvo nuevamente cerca del segundo tanto, tras un despeje de Mac Allister, que le quedó a Paz para correr por la derecha, pero terminó fallando en el pase al medio para Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/siempreconargok/status/2064535383904223628&partner=&hide_thread=false La chance que tuvieron Nico Paz y Lautaro Martínez para marcar el segundo de la Selección Argentina pic.twitter.com/X987x0ykox — Siempre Con Argentina (@siempreconargok) June 10, 2026

A los 16 minutos del complemento, un par de jugadas después de que Islandia tuviera el empate, Argentina volvió a fallar una jugada clara: Simeone habilitó bien a Martínez, que tiró un centro preciso para Mac Allister, que definió cruzado al palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigasTopFutbol/status/2064536749431242946&partner=&hide_thread=false NO SE PUEDE CREER LO DE ALEXIS MAC ALLISTER



SOLO BAJO EL ARCO ERRÓ UN GOL CLARO DE ARGENTINA ANTE ISLANDIA pic.twitter.com/OEGCWDbTWq — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 10, 2026

Unos minutos más tarde, fue el delantero del Inter el que no pudo anotar el segundo gol, tras definir nuevamente al palo. A la par, el estadio se volvió loco por el ingreso de Lionel Messi.

El capitán argentino no tardó en demostrar su grandeza en el partido: habilitó a Martínez, que recibió una falta del arquero en la definición. En el penal, el diez definió arriba al ángulo para el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sazib75/status/2064539000774509023&partner=&hide_thread=false GOALLLLL!

Lionel Messi strikes for Argentina!

2-0. pic.twitter.com/v70AyYzPD5 — Sazib (@Sazib75) June 10, 2026

A los 41 minutos del segundo tiempo, Argentina, con una contra letal, encontró el 3-0 en los pies de Thiago Almada: la empezó De Paul, que cedió a Messi, que buscó el momento justo para devolvérsela a su compañero del Inter de Miami, que cedió al medio para el volante del Atlético de Madrid, y este definió con el arco vacío.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElPerimetro3/status/2064543137792462876&partner=&hide_thread=false Y LLEGÓ EL TERCERO DE PARTE DE THIAGO ALMADA, ARGENTINA GOLEA 3 A 0 pic.twitter.com/seJC40DmsM — ElPerimetro (@ElPerimetro3) June 10, 2026

Los datos del partido entre Argentina e Islandia

Amistoso internacional

Argentina 3-0 Islandia

Estadio: Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama)

Árbitro: Rosendo Mendoza (Estados Unidos).

(Estados Unidos). VAR: Lukasz Szpala (Estados Unidos).

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Giuliano Simeone, José López, Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2064491403678244997&partner=&hide_thread=false SIN MESSI, ARGENTINA ENFRENTA A ISLANDA ANTES DEL MUNDIAL



A pesar de la lluvia torrencial, el agua calmó y el partido arrancará a las 22.00



El 10 será suplente pic.twitter.com/XlHy1ogc8Z — Diario Olé (@DiarioOle) June 9, 2026

Islandia: Elias Olafsson; Victor Palsson, Andri Baldursson, Daniel Gretarsson Hordur Magnusson, Logi Tomasson; Hakon Haraldsson, Mikael Ellertsson, Isak Johanesson; Orri Oskarsson, Albert Gudmunsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.