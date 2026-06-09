El particular apodo que le pusieron a Tomás Aranda en la Selección argentina

El joven jugador de 19 años recibió un apodo en los primeros días con la Selección que capitanea Lionel Messi. Cómo le dicen.

Tomás Aranda es una de las jóvenes promesas que aparecieron en el fútbol argentino durante los últimos meses, siendo clave en Boca , aportándole un desparpajo en el ataque que no tenía el equipo que hasta hace algunas semanas era conducido por Claudio Úbeda . Rápidamente se metió en el once inicial y se convirtió en protagonista.

Tanto es así que rápidamente el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , decidió convocarlo por primera vez con el plantel mayor para los amistosos previos a la Copa del Mundo : la victoria ante Honduras por 2-0 y el encuentro que se jugará este martes ante Islandia . Más allá de las características deportivas, el jugador sorprende también con su personalidad.

Rápidamente, los experimentados jugadores integraron al joven de 19 años, al punto tal que en estos pocos días que comparten ya le pusieron un apodo. A través de su posteo en las redes sociales donde escribió que está "disfrutando" lo que soñó, un jugador expuso el término con el que lo llaman en el interior del plantel.

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"El chicle Aranda", escribió Thiago Almada en el posteo hecho por el jugador. Esto tiene que ver con su usuales apariciones comiendo chicle incluso en el interior del campo de juego.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre los chicles de Aranda

"Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota... Entró masticando chicle, como si estuviera en su casa, y le dije: 'Sacate el chicle'. Porque entrena comiendo chicle, entrena tan tranquilo y se siente tan bien que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo", dijo el entrenador de la Selección argentina tras el debut del joven jugador de Boca.

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Scaloni se refirió al debut de Aranda, destacó una particularidad antes de que ingresara al campo, y lo llenó de elogios. pic.twitter.com/2Ziyc4vp8b — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Tomás Aranda, Santiago Beltrán y Joaquín Freitas debutaron en la Selección Argentina ante Honduras

Debido a la gran cantidad de lesionados y para que diversos jugadores sumen experiencia en la Selección Argentina, Lionel Scaloni decidió llevar a algunos jóvenes futbolistas para que participen de los amistosos en la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El mediocampista revelación de Boca, Tomás Aranda, y el arquero de River que la rompió toda en el último Torneo Apertura, Santiago Beltrán, sumaron sus primeros minutos con la Albiceleste en el duelo ante Honduras de este sábado por la noche. Los jugadores ingresaron a 10 del final, cuando el reloj marcaba 80 minutos y el marcador iba 2 a 0 a favor de los campeones del mundo.

Aranda

Beltrán, de 21 años, y Aranda, de 19 años de edad, son dos grandes promesas para el futuro de la Selección Argentina y Lionel Scaloni ya dejó en claro que los tiene en consideración y los llevará de a poco.

beltrán river 2

El jugador del club de la Ribera ingresó en lugar de Exequiel Palacios, mientras que el arquero del Millonario reemplazó a Juan Musso, quien fue de la partida por la lesión del Dibu Martínez.

Finalmente, el delantero del club de Núñez, Joaquín Freitas, también ingresó para disputar los minutos finales. La modificación fue en reemplazo de Nicolás Otamendi, al minuto 86', marcando el debut de otro jugador categoría 2006.