Tiroteos en una favela de Río de Janeiro dejaron a casi 200 turistas aislados en un cerro

Un operativo policial contra una banda criminal sorprendió a visitantes en Vidigal. No hubo heridos y dos personas fueron detenidas.

Momentos de extrema tensión se vivieron en Río de Janeiro , cuando cerca de 200 turistas quedaron momentáneamente atrapados en la parte alta de un cerro dentro de una favela , en medio de un fuerte operativo policial con intercambio de disparos.

El episodio ocurrió en la favela de Vidigal , ubicada en la zona sur de la ciudad, donde fuerzas de seguridad ingresaron para avanzar sobre sospechosos vinculados a la organización criminal Comando Vermelho . La intervención derivó en intensos enfrentamientos armados que generaron alarma tanto entre vecinos como visitantes.

En ese contexto, los turistas se encontraban recorriendo el Morro Dois Irmãos , uno de los puntos panorámicos más elegidos por quienes buscan vistas privilegiadas de la ciudad. La irrupción de los disparos obligó a suspender la actividad y a permanecer en el lugar hasta que la situación pudiera ser controlada.

De acuerdo con imágenes difundidas por TV Globo, el grupo quedó resguardado en la cima del cerro mientras se desarrollaba el operativo. Con el correr de las horas, todos pudieron descender sin sufrir lesiones, según confirmaron fuentes de la Policía Civil de Río de Janeiro, que además informaron la detención de dos personas.

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Una de las turistas afectadas, la portuguesa Matilda Oliveira, relató que la situación se tornó tensa de manera repentina. Según explicó, comenzaron a oírse disparos y los guías les indicaron que permanecieran en el suelo como medida de precaución. A pesar del temor inicial, aseguró que el operativo se mantuvo bajo cierto control y que incluso pudieron ver presencia policial durante el descenso.

Por su parte, su hermana, Rita Oliveira, contó que el nerviosismo se apoderó del grupo cuando comprendieron que se trataba de una acción vinculada al narcotráfico. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante la organización del operativo, la situación se fue calmando.

Mientras se desarrollaban los enfrentamientos, los delincuentes implementaron maniobras para dificultar el avance de las fuerzas de seguridad. Entre ellas, el bloqueo de una de las principales vías que conecta los barrios de Leblon y São Conrado, dos zonas de alta circulación turística. Para ello, utilizaron un colectivo atravesado en la calzada y contenedores de basura.

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Qué pasó con los turistas

El operativo tuvo como trasfondo la búsqueda de un grupo de presos que se había fugado de una cárcel del estado de Bahía a fines de 2024. La intervención contó con apoyo de autoridades de esa región, en el marco de una investigación coordinada.

Desde la Policía Civil defendieron el accionar y señalaron que la intervención se basó en tareas de inteligencia. Afirmaron además que los enfrentamientos no son buscados por las fuerzas de seguridad, sino que son consecuencia de la respuesta armada de las organizaciones criminales.

La situación logró normalizarse tras la finalización del operativo, sin que se registraran personas heridas entre los turistas ni entre los agentes. Las autoridades remarcaron que continuarán con este tipo de acciones para avanzar sobre las estructuras delictivas que operan en la ciudad.