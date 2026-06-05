En fotos: luto y despedida en Neuquén por la muerte del Indio Solari

Los "feligreses" ricoteros de la capital provincial se juntaron en el monumento al General San Martín para rendir homenaje al mítico cantante.

Un grupo de fanáticos de Carlos Alberto “El Indio” Solari se reunió en torno al monumento al General San Martín en horas de la tarde de este viernes para rendirle homenaje en una austera misa ricotera bajo el frío y la llovizna de este 5 de junio. Horas más tardes, cerca de las 22 el anfiteatro del Gato Negro, en el Pasrque Central, se llenó de ricoteros que no pararon de recordar sus grandes hits.

Contagiados por el dolor y la conmoción por la muerte del que fuera líder de la banda mítica del Rock nacional, los Redonditos de Ricota, se agruparon en el centro de la ciudad de Neuquén. Con velas, con canciones, con pancartas y con lágrimas, un puñado de neuquinos se juntaron en la explanada con un mismo sentimiento de orfandad musical.

Jóvenes y adultos, familias con sus hijos y amigos y amigas se reunieron para despedir al legendario músico que convocó por décadas a los argentinos con sus emblemáticas canciones.

Misa Ricotera en Neuquen (1) Maria Isabel Sanchez

Misa Ricotera en Neuquen (3) Maria Isabel Sanchez

Misa Ricotera en Neuquen (4) Maria Isabel Sanchez

Misa Ricotera en Neuquen (5) Maria Isabel Sanchez

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Plaza de Mayo y La Plata fueron un imán para los ricoteros

En Buenos Aires cientos de fanáticos se congregaron este viernes en la Plaza de Mayo para despedir, en homenaje, al cantante Carlos Alberto “Indio” Solari a puro pogo.

La concentración se desarrolló en un clima entre festivo y musical. Alejados del llanto, la multitud frente a la Casa Rosada entonó a viva voz los principales éxitos que catapultaron a Solari a la masiva popularidad y transformó el dolor de la pérdida en una manifestación de vigencia cultural.

Por su puesto que capital bonaerense también fue escenario de una misa ricotera para despedir al emblemático cantante. En 7 y 50, pleno centro de La Plata, cientos de jóvenes y adultos se reunieron para despedirlo. En la ciudad donde se hizo conocida la banda, sus fanáticos lo recordaron a pogo y canciones de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.