Despedida del Indio Solari: se conoció cuándo será, mientras el gobierno analiza opciones para el lugar

Mientras continúan las pericias judiciales tras la muerte del músico, la Casa Rosada analiza espacios alternativos para un velatorio abierto al público.

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en todo el país y abrió un intenso debate sobre cómo será la despedida pública del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota . Mientras la familia prepara una ceremonia íntima, el Gobierno nacional evalúa distintos espacios para permitir que miles de seguidores puedan darle el último adiós.

Según trascendió desde la Casa Rosada , uno de los principales desafíos es encontrar un lugar que reúna las condiciones de seguridad e infraestructura necesarias para una convocatoria que se prevé multitudinaria. Entre las alternativas en análisis figura el predio de Tecnópolis, aunque todavía no existe una definición oficial.

La situación está condicionada además por la investigación judicial en curso. Solari fue hallado muerto en la pileta de su vivienda de Parque Leloir y la Justicia ordenó la realización de una autopsia . Hasta que concluyan esos procedimientos, las autoridades bonaerenses continúan a cargo de la custodia de la propiedad y de las inmediaciones, donde ya comenzaron a concentrarse seguidores del artista.

Despedida indio solari Foto gentileza TN.com.ar

Desde el Gobierno reconocieron que existe preocupación por la magnitud de la movilización que podría generarse desde distintos puntos del país. Incluso, funcionarios provinciales se comunicaron con la Nación para consultar sobre los operativos previstos ante la posible llegada de cientos de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires.

Tecnópolis, entre las alternativas para una despedida masiva

Fuentes oficiales señalaron que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar con la familia una vez que ésta determine cómo avanzar con la despedida pública.

"La movilización va a ser masiva. Estamos pensando alternativas para poner a disposición, con la seguridad por encima, por la enorme cantidad de seguidores", indicaron desde el Gobierno.

Tecnópolis: se cayeron dos torres.

Durante la jornada, el Ministerio de Seguridad trabajó junto con otras áreas de la administración nacional en el diseño de un esquema que permita contener a los fanáticos que buscarán participar del homenaje al músico.

En el comunicado difundido a través de las redes oficiales del cantante también se adelantó que primero se realizará una despedida íntima para familiares y allegados. "En breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también", señalaron.

Diputados pidió el Congreso, pero Menem rechazó la propuesta

Pocas horas después de conocerse el fallecimiento del artista, legisladores de Unión por la Patria presentaron un pedido formal para que las instalaciones de la Cámara de Diputados fueran puestas a disposición de la familia.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque, Germán Martínez, junto a Cecilia Moreau y Paula Penacca. En el escrito destacaron que Solari fue "un emblema de la cultura popular argentina y uno de los máximos referentes de la historia de nuestro rock".

Congreso

Los diputados argumentaron que el Congreso, como ámbito de representación de todos los argentinos, era el lugar adecuado para que la ciudadanía pudiera despedir al músico, tal como ocurrió históricamente con otras figuras destacadas de la cultura nacional.

La propuesta también recibió el respaldo del diputado radical Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, quien sostuvo que "un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad".

La Cámara baja consideró que no están dadas las condiciones

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rechazó formalmente la solicitud. Según explicó, antes de responder consultó al Ministerio de Seguridad Nacional y a las áreas técnicas competentes. La evaluación concluyó que el Palacio Legislativo "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

La respuesta oficial indicó que la decisión se basó en criterios vinculados con la seguridad pública, la protección civil, la capacidad operativa de respuesta y la necesidad de garantizar la integridad física de los asistentes.

Por ese motivo, la Cámara baja sugirió analizar espacios alternativos, como estadios o grandes predios abiertos especialmente preparados para recibir convocatorias masivas. No obstante, Menem expresó la disposición institucional del cuerpo para colaborar con la familia y los organizadores en la búsqueda de un lugar adecuado para la ceremonia.

La despedida será el sábado

Mientras se espera el anuncio oficial del lugar donde se realizará la despedida del cantante de 77 años, a través de las cuentas oficiales del músico, se confirmó que el último adiós tendrá lugar este sábado 6 de junio.

“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará y también el lugar (no será Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia”, indicaron en un escueto comunicado.

Hasta el momento no han trascendido las precisiones sobre la ceremonia. Lo único confirmado es que no se realizará en Parque Leloir, una de las versiones que había comenzado a circular entre los fanáticos tras conocerse la noticia de su fallecimiento.