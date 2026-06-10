Del viento a la luz: Zapala se prepara para una nueva era energética

Con 40 hectáreas municipales sobre Ruta 40 y junto a CEEZ y CALF, la ciudad del centro neuquino iniciará la construcción del mayor proyecto fotovoltaico de la región.

Zapala dio el primer paso hacia lo que sus autoridades definieron como “un hito histórico” para el desarrollo local. El municipio, junto a la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala (CEEZ) y a CALF, comenzó a transitar el camino para la construcción de un Parque Solar , un proyecto que busca transformar la matriz energética de la ciudad y posicionarla como referencia en energías limpias en el centro de la provincia.

El anuncio fue realizado por el intendente Carlos Koopmann, quien destacó que la iniciativa se instalará estratégicamente en el acceso norte de la ciudad, sobre Ruta Nacional 40 y en las cercanías del Parque Industrial. “Elegimos un predio de 40 hectáreas que aporta el municipio, justo en la puerta de entrada a Zapala. Que todos los que lleguen vean que esta ciudad mira al futuro”, explicó el jefe comunal en contacto con LM Neuquén.

El proyecto contempla una capacidad instalada de 25 megavatios, energía que será utilizada mayoritariamente para abastecer la demanda de la propia ciudad. Para Koopmann, el dato no es menor en un contexto de crecimiento poblacional y productivo: “Hoy Zapala consume energía que viene de afuera. Con este proyecto empezamos a generar la nuestra, acá, con el sol que nos sobra. Son más 300 días de sol al año que hasta ahora no aprovechábamos como recurso económico”, puntualizó con expectativas.

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Del viento a la luz

La frase sintetiza el espíritu del anuncio. Zapala, reconocida históricamente por su potencial eólico, suma ahora la generación fotovoltaica como segundo pilar energético. “A esta altura somos como la “capital” provincial del viento. Sin embargo, la meseta también nos da sol, y mucho. Pasamos de vivir solo con el viento a cosechar también la luz. Es diversificar, es tener previsibilidad y es cuidar el ambiente”, sostuvo el mandatario comunal.

El intendente subrayó que el acuerdo con CEEZ y CALF es clave para que la energía producida quede en la ciudad. “No queremos que sea un proyecto de exportación. Queremos que el zapalino sienta en su factura y en su industria que Zapala genera parte de lo que consume. Eso es desarrollo con arraigo”, afirmó.

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Trabajo y desarrollo local

Más allá de lo energético, el municipio pone el foco en el impacto económico y laboral. La construcción del parque demandará mano de obra y, una vez operativo, requerirá personal para operación y mantenimiento. “Cada megavatio que instalamos es inversión, es capacitación y es empleo para nuestros jóvenes. El Parque Industrial que tenemos al lado va a tener energía limpia y competitiva para seguir creciendo”, señaló.

Koopmann también remarcó el valor simbólico de la ubicación elegida: “Estar sobre Ruta 40, a la vista de todos, es una declaración de intenciones. Zapala no quiere quedarse atrás en la transición energética. Queremos ser protagonistas y mostrar que desde el interior también se puede liderar”, admitió con mucho orgullo de territorio.

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Por su parte, desde la CEEZ y CALF destacaron que el proyecto se encuentra en etapa inicial de desarrollo y que en las próximas semanas se avanzará con los estudios técnicos y ambientales correspondientes. “Pronto tendremos más novedades”, anticipó el intendente, quien cerró: “Este es el comienzo de una nueva era para Zapala. Una era donde el sol de la meseta se convierte en progreso para todos los zapalinos”.-