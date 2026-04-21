Quién era Mara Flávia Araújo, la atleta que murió en medio de un triatlón en Estados Unidos

La deportista brasileña tenía 38 años y competía desde hacía una década. La encontraron en el fondo de un lago, a tres metros de profundidad.

Oficialmente se informó que la muerte de la atleta se produjo por ahogamiento.

La atleta brasileña Mara Flávia Araújo , quien murió durante la prueba de natación del Ironman Texas, en Estados Unidos , tenía 38 años, residía en San Pablo y estaba vinculada al triatlón desde hacía casi una década.

El cuerpo fue localizado en el fondo de Lake Woodlands , a unos tres metros de profundidad, luego de un operativo de búsqueda que se extendió por aproximadamente una hora y media, según informó el jefe de bomberos de The Woodlands, Palmer Buck, en diálogo con KPRC 2 News.

Su desaparición fue advertida por el equipo de apoyo de la prueba, una de las más importantes del continente dentro del triatlón , lo que activó la intervención de los equipos de emergencia y su posterior hallazgo sin vida. La Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery informó que su deceso se produjo por ahogamiento .

La competencia, realizada en las afueras de Houston, constaba de casi 4 km de nado en el lago Woodlands, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie.

Quién era Mara Flávia Araújo: su inicio en el deporte

Además de su actividad en el deporte, Mara Flavia Araújo tenía formación en periodismo y marketing, y también despuntaba el vicio como DJ.

En redes sociales contaba con aproximadamente 58.000 seguidores, donde compartía sus entrenamientos y su actividad cotidiana vinculada al deporte.

Según sus propias publicaciones, inició su vida laboral a los 18 años en una emisora de radio de San Carlos, en el interior del estado de San Pablo, donde trabajaba en la venta de espacios publicitarios y también conducía un programa vinculado a deportes extremos.

Atleta brasil 3 Tras ser diagnosticada con un problema de salud, la atleta brasileña se enfocó en la actividad deportiva.

Posteriormente se trasladó a la ciudad de San Pablo, donde continuó su desarrollo profesional en el área de comunicación social y medios. Fue en ese contexto donde, tras ser diagnosticada con un problema de salud, comenzó a enfocarse en la actividad deportiva.

En 2019 inició su camino como triatleta. A partir de entonces, participó en distintas competencias y acumuló resultados en el circuito. En 2022, informó haber obtenido el tercer lugar en el Triatlón de Brasilia, además de dos victorias en el Gran Premio de Brasil y dos clasificaciones para el circuito mundial 70.3.

El operativo de búsqueda de Mara Flávia Araújo

El operativo de búsqueda se inició luego de que un miembro del equipo de apoyo de la carrera reportara haber visto a un nadador sumergirse y no volver a salir a la superficie. A partir de ese aviso, se desplegaron los equipos de emergencia que ya se encontraban en el lugar.

El Departamento de Bomberos informó que había embarcaciones de apoyo distribuidas en el lago para monitorear la competencia, lo que permitió una rápida reacción inicial. Sin embargo, las tareas se vieron condicionadas por la presencia de otros nadadores y embarcaciones en el agua.

De acuerdo con las autoridades, la visibilidad bajo la superficie era nula, por lo que fue necesario convocar a un equipo especializado de buceo para continuar con la búsqueda.

La intervención, que en un primer momento fue planteada como un rescate, pasó a ser una operación de recuperación tras la localización de la víctima.

“Lamentamos confirmar el fallecimiento de un participante durante la prueba de natación del Ironman Texas. Enviamos nuestras condolencias a la familia y amigos del atleta”, escribieron desde la organización del Ironman en un comunicado.

La despedida de la pareja de la atleta muerta

El productor y DJ Rodrigo Ferrari, pareja de la atleta, publicó una carta en redes sociales tras conocerse el fallecimiento. “Ursa, fuiste la mejor persona que he conocido en mi vida; de hecho, me devolviste las ganas de vivir, la alegría y el brillo en mis ojos por todo lo que amaba y que se había desvanecido”, escribió.

“Jamás imaginé sentir tanto dolor y tristeza por la muerte de alguien como siento ahora; lo más parecido fue cuando perdí a mi padre a los 11 años. Pero es diferente, y duele más, mucho más. Despertar sin ti a mi lado es muy, muy difícil”, expresó.

Atleta brasil 4 "Fuiste la mejor persona que he conocido en mi vida", escribió la pareja de la atleta muerta en su despedida.

Ferrari incluyó además una frase atribuida a la atleta: «Como tú misma dijiste: ‘Disfruta de este viaje en el tren bala que es la vida. Y aun con la velocidad de la máquina, que oculta el paisaje, mira por la ventana, porque en cualquier momento el tren te dejará en la estación eterna’”.

La familia informó que el cuerpo será sometido a una autopsia y que mantiene contacto con el Consulado de Brasil para avanzar con los procedimientos ordenados por la Justicia.