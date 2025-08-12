Un deportista italiano murió tras colapsar durante una competencia realizada bajo un calor extremo

Mattia Debertolis pasó cuatro días en estado crítico luego de desvanecerse en la prueba de orientación de los Juegos Mundiales que se desarrollan en China.

El deportista italiano Mattia Debertolis murió este martes en Chengdu, luego de pasar cuatro días hospitalizado en estado crítico tras sufrir un colapso en la competencia de media distancia de orientación en los Juegos Mundiales que se desarrollan en esa ciudad de China.

El atleta se desvaneció el pasado 8 de agosto cuando disputaba aquella prueba bajo condiciones de calor extremo . Según se informó oficialmente, ese día el termómetro alcanzó los 43 grados centígrados .

Un comunicado conjunto de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el Comité Organizador de Chengdu y la Federación Internacional de Orientación (FIO), precisó que Debertolis recibió atención médica inmediata por parte de especialistas chinos.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de rescate realizados por el personal médico, se confirmó que el atleta de 29 años murió acompañado por su madre, Erica; su hermano, Nicoló; su padre, Fabio; y su pareja, Jessica, y miembros de la selección nacional italiana.

Debertolis formó parte de la selección nacional italiana y participó en varios campeonatos y Copas del Mundo. El quinto puesto con el representativo de su país en la final de la Copa del Mundo de Relevos de 2022 fue uno de los logros más destacados a nivel internacional.

"Mattia no solo era un atleta de élite, sino también un ingeniero civil altamente cualificado, con estudios de doctorado en la universidad de Estocolmo, donde residía y formaba parte del club de orientación IFK Lidingö. Además de esta impresionante combinación con su carrera deportiva, mantenía a su familia con un hotel en su valle natal, Primiero", resumió la FIO en su web oficial.

El calor extremo, un factor fatal para Mattia Debertolis

De acuerdo con la Federación Italiana de Deportes de Orientación, Debertolis fue encontrado inconsciente en pleno recorrido, en un sitio de difícil acceso, y sin perder tiempo fue trasladado a “una de las principales instituciones médicas de China”, según dijo la Federación Internacional de esa especialidad.

De todos modos, el equipo médico que lo atendió desde el inicio aclaró que su situación clínica era “muy crítica”. Ante ese panorama, si bien se realizaron las interconsultas que creyeron necesarias, su estado no mejoró y antes de su deceso recibió el sacramento de la extremaunción.

Las condolencias hacia la familia del atleta, considerado una figura consolidada de la orientación italiana, se multiplicaron tras la confirmación de su muerte, tanto de organismos deportivos como de competidores y aficionados de la disciplina.

"No puedo describir con palabras la profunda tristeza que siento por esta trágica pérdida. Acompañamos en el dolor de todos los que lloran a Mattia. Animo a la comunidad mundial de orientación a honrar su memoria", afirmó, por caso, el presidente de la FIO, Tom Hollowell.

Los organizadores de los Juegos Mundiales aseguraron que revisarán sus protocolos de seguridad para competencias disputadas en climas extremos, con el fin de prevenir situaciones similares en el futuro.

Qué es la orientación, disciplina que practicaba Mattia Debertolis

La orientación es una de las actividades que están incluidas en los Juegos Mundiales. Nacida en los países escandinavos, cuenta con más de un siglo de historia y el objetivo es completar un recorrido desde un punto de salida hasta la meta, pasando previamente por una serie de puntos de control, denominados balizas.

Un dato fundamental es que los participantes deben localizar en orden con la ayuda de un mapa y una brújula, lo cual implica el desarrollo de una particular destreza física y mental para alcanzar el objetivo.

Al no estar marcada una ruta predeterminada, los deportistas deben tomar decisiones estratégicas sobre el terreno para ganar tiempo y ahorrar energía.

Actualmente, la especialidad está controlada por federaciones nacionales e internacionales, como la Federación Española de Orientación (FEDO) y la Federación Internacional de Orientación (IOF), que establecen los reglamentos y supervisan las competiciones oficiales.

En esta oportunidad, en específico, la competencia estaba enmarcada en los Juegos Mundiales, un evento multideportivo que se celebra cada cuatro años y que reúne disciplinas que no forman parte permanente del programa olímpico.