A dos meses del atentado: murió Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial de Colombia

El senador colombiano tenía 39 años y estaba en estado crítico. Cómo fue el violento atentado que sufrió.

En junio había sido víctima de un atentado en el que recibió tres disparos.

El precandidato presidencial y senador de Colombia Miguel Uribe Turbay murió en la madrugada de este lunes, tras pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías.

El integrante del partido de derecha Centro Democrático había sido víctima de un atentado en Bogotá , durante un acto político el pasado 7 de junio.

En aquel momento, mientras saludaba a sus simpatizantes, recibió impactos de bala, uno de ellos en su cabeza . Desde entonces, el hombre de 39 años tuvo leves mejorías que incluso le permitieron el inicio de una fase de neurorrehabilitación, pero su salud se deterioró nuevamente en los últimos días debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro", escribió su esposa María Claudia Tarazona, en un sentido posteo en Instagram. "Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti".

"El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia"

Uribe Turbay ingresó desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas luego de haber recibido tres disparos, dos en la cabeza y uno en la pierna.

"Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable", posteó el expresidente Iván Duque.

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, del mismo partido que Uribe Turbay, lamentó la tragedia: "El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia".

El último parte médico de la clínica Fundación Santa Fe fue el pasado 9 de agosto, cuando indicaban que tuvo un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central, por lo cual fue sometido a procedimientos de urgencia. "En este contexto, el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución", comunicó la institución médica.

Qué se sabe sobre el atentado al candidato a presidente de Colombia

El sábado 7 de junio, Miguel Uribe Turbay, dirigente del Centro Democrático (principal partido de derecha y fuerte opositor del presidente Gustavo Petro) sufrió tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, según informó la Fiscalía General. El hecho quedó registrado en múltiples videos que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Este episodio rememoró la violenta etapa de Colombia de hace más de 30 años, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados en hechos atribuidos a narcotraficantes y escuadrones paramilitares.

Las autoridades actuaron con rapidez. El presunto autor material, un joven de 15 años, fue detenido minutos después de los disparos. En videos viralizados se observó al adolescente, quien reconoció haber disparado "por plata" y "por su familia".

Además, la Fiscalía vinculó a otros cinco adultos, sospechosos de participar como coautores y encubridores. Entre ellos fue capturado Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', señalado como supuesto coordinador del crimen.