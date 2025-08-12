Piletas deshabilitadas en el CEF 1: cuándo vuelven las clases de natación

Las piletas del centro de educación física están bajo refacciones desde hace seis meses. Confirmaron una fecha aproximada para la vuelta a clases.

Las piletas del Centro de Educación Física (CEF) Nº 1 se encuentran deshabilitadas para uso del público. Las obras comenzaron a principios de febrero y abarcaron ambas piletas de la institución.

En diálogo con LMNeuquén , el director del CEF N°1, Martín Linossi, expresó que la obra está en su recta final . Contó que este lunes se terminaron las obras de conexión de agua, que presentaban pérdidas.

El hombre relató que fue en el contexto de una obra pendiente cuando dieron cuenta de las pérdidas. En ese momento definieron que debía hacerse el mantenimiento completo . Así fue que comenzaron un recambio total de las cañerías que conectan la caldera con el medidor de EPAS.

image

Además de esto, completaron una obra de gas completa y el pintado y lijado de ambas piletas. "Se entiende la impaciencia de la gente, pero igual estoy contento", expresó Linossi. "Las cañerías anteriores tenían 30 años, así que estas tendrían que durar lo mismo", dijo el director.

Qué falta para que se habiliten las piletas del CEF 1

Linossi explicó que para que se habiliten las piletas y comiencen las clases quedan unas semanas aún. Contó que falta coordinar una inspección de la obra de gas con Camuzzi, respetar el secado de la pintura antes de llenar las piletas, pintar columnas con epoxi, recircular el agua, agregar el cloro y realizar un análisis bacteriológico. "Tenemos que respetar los tiempos que nos dé la empresa para poder tener garantía de que la pintura no se vaya a salir", declaró.

El director de la institución expresó que, según sus estimaciones y si todo sale acorde a lo planificado, las piletas deberían estar habilitadas para la primera semana de septiembre, aproximadamente. "Faltan hacer cosas, pero se hizo un service completo de todo".

En diálogo con La Red Neuquén, Linossi expresó que, al iniciar las clases avisarán mediante las redes sociales del CEF si hay vacantes abiertas, ya que entienden que algunos chicos podrían haberse dado de baja debido a los meses de espera.

La Provincia inauguró obras en la escuela 207 para que vuelvan a su edificio

El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset y la ministra de Educación, Soledad Martínez encabezaron semanas atrás el acto de reapertura del ciclo lectivo de la escuela primaria N° 207 de Neuquén capital, en el edificio propio reacondicionado y mejorado. Las importantes intervenciones representaron una inversión de alrededor de 600 millones de pesos, en el tiempo en que la comunidad educativa funcionó en el centro Nayahue, por el siniestro del galpón lindante a la institución.

escuelas 207 obras

Martínez renovó el compromiso del gobernador Rolando Figueroa, del ministerio de Educación y del Consejo Provincial de Educación (CPE), desde la prioridad que tiene la educación pública para la provincia, hecho que “se puede ver en lo llevado adelante en este año y medio de gestión”, destacó.

Dijo que “para nosotros los edificios escolares tienen que ser pensados y cuidados para que los y las niñas los puedan disfrutar, y es parte del aprendizaje”, ya que “poner en marcha una escuela es un gran esfuerzo, que se hace todos los días del año”.

Detalló la incorporación de mejoras en los patios y expresó que se trata de “espacios que hacen al proceso de aprendizaje y enseñanza, para que puedan ser verdaderamente lugares para que las infancias puedan disfrutarlos y ese es el camino que queremos recorrer con los edificios”.

El incendio en un galpón lindante a la escuela primaria N° 207 impidió a su comunidad educativa continuar funcionando en el edificio propio. A partir del hecho la cartera educativa intervino el mismo con refacciones y mejoras estructurales en todo el espacio escolar.