Un nene regaló sus juguetes por el Día del Niño: "Así todos pueden jugar"

La historia de Benicio, el pequeño de 8 años que tuvo un gran y sorprendente gesto con sus pares de la región.

Benicio regaló juguetes en la vereda de la casa de su abuela y en el Parque Central de Oro.

Su entorno asegura que siempre es así, puro sentimiento y generosidad y aclara que nadie lo obligó a nada. Cada vez que alguien lo visita, Benicio “le entrega un presente o regalo que improvisa en el momento” . Por ello, no sorprende en lo más mínimo a quienes lo conocen el enorme gesto de este nene de 8 años que emociona a toda la región .

Resulta que el pequeño decidió regalar sus juguetes en la previa a la gran celebración por el Día de las Infancias, conocido popularmente como Día del Niño “así todos pueden jugar” .

Primero sacó sus chiches a la vereda de la casa de su abuela Tere y luego, como si fuera poco, llevó el remanente y otros nuevos a los festejos que organizó la Municipalidad de Fernández Oro en el Parque Central en la antesala a una jornada tan especial .

image

“Estoy orgulloso”, le confió a su papis, Makarena y Federico, que lo apoyaron en esta hermosa y espontánea iniciativa que promete hacerse viral.

“Lo bueno es que sin inculcárselo, si bien se lo reconocemos y felicitamos, él actúa de esta bella manera”, destaca su madre, con inocultable “chochera”,

La familia acostumbra en esta época del año a “recolectar cosas y donarlas, a Bomberos o a alguna otra entidad. Esta vez con motivo del Día del Niño se nos ocurrió la idea y él se re entusiasmo y ya no lo pudimos parar”, contextualiza la mujer en declaraciones a LM Cipolletti.

Quien se desempeña como maestra de educación inicial en un jardín cipoleño recuerda que “así quiso llevarlos a lo de mi mamá y se puso en la puerta con la mesita. Por la hora no pasaba mucha gente, él se tenía que ir a la escuela y la verdad un poco se frustró”, admite sobre el desencanto inicial.

Un par de días después, Beni tuvo revancha. “Volvimos un viernes y ya había más movimiento de chicos. Me dijo ‘voy a sacrificar la escuela, falto así sigo repartiendo’. Pasaba gente grande, le preguntaban por qué lo hacía, si lo vendía y él se los ofrecía para sus nietos desinteresadamente”.

Emoción tras otra. “En un momento se acercó gente de la Muni de Oro y lo invitaron para los festejos del domingo en el Parque Central. Se embaló aún más así que el sábado siguió juntando, fuimos el domingo y apenas llegamos puso la mesa con sus cosas, estaba ansioso por entregar todo lo que había juntado”, repasa los acontecimientos.

“Incluso quería volver a buscar a casa unos camiones que se había olvidado, le dijimos para calmarlo ‘mejor porque se van a pelear los chicos’. Y al regresar quería seguir entregando. Estaba feliz, orgulloso, nosotros también y se lo decíamos. Es más, al irnos del Parque veía a los nenes que llevaban en la mano el juguete que él les había regalado y nos contaba que estaba orgulloso”, comparte Maka, las sensaciones de su hijo, que se encontraba en clases al momento de la nota.

image

Benicio tiene una hermana mayor (Catalina, de 16 años) que junto a sus papis lo ponen al tanto del suceso y la repercusión que adquirió su acción en redes sociales y él “no lo puede creer”.

“Vos imaginate, soy docente inicial y estoy llevando siempre al jardín los juguetes pero esta vez respeté su voluntad, él quería entregárselo a los chicos. Paraban a las señoras y les ofrecía a los vecinos en la calle así “todos pueden jugar”.

“La gente lo ignoraba al principio y nosotros le tuvimos que explicar que no están acostumbrada a que le regalen, que pensaban que les iba a querer vender algo. Está bueno valorarlo y visibilizarlo, él quería hacer feliz a otros niños y lo logró”, finaliza la mamá tan orgullosa como Benicio. Un niño con un corazón grande. ¡Beni, Beni, jugá conmigo!