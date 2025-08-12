El Gobierno provincial desmiente un mensaje que promete $30 mil por una charla con Rolando Figueroa

La propuesta se viralizó por las plataformas de mensajería instantánea. "Vinimos a erradicar las prácticas de la vieja política", aseguran desde el Ejecutivo.

En las últimas horas, en Neuquén , comenzó a circular un mensaje falso que convoca a participar de una reunión virtual con el gobernador Rolando Figueroa a cambio de un pago de $30.000. La difusión se dio a través de distintas plataformas de mensajería y redes sociales, y ya fue desmentida oficialmente por la Provincia.

El texto que se replica de manera idéntica en varios grupos sostiene: "Hay una charla por Zoom de Rolando Figueroa para toda la provincia de Neuquén. Sería para la semana que viene, destinada a jóvenes de 18 a 30 años, a las 17 horas; para adultos de 30 a 55 años, a las 19 horas; miércoles, jueves y viernes. Si les interesa, o si saben de alguien, me escriben por privado. Por participar, al finalizar la charla, se le transfiere a cada participante un obsequio de $30.000. Espero sus mensajes. Saludos".

El mensaje no tiene firma ni identificación de un remitente indentificado partidariamente con el armado del gobernador. Además, su formato, contenido, y estilo de redacción, presenta un claro indicio de fraude.

Fuentes del Gobierno provincial confirmaron a LMNeuquén que la convocatoria es falsa: “No existe ese formato de trabajo". Además, aseguraron que "no existe ese formato de trabajo", e hicieron énfasis en que "este gobierno vino a erradicar este tipo de prácticas de la vieja política". Además, tratarán de identificar el origen de la difusión y piden a la ciudadanía que se abstenga de seguir propagándolo.

De campañas y fake news

A nivel nacional, este fin de semana, el vocero presidencial Manuel Adorni compartió en la red social X un video editado de una entrevista al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que fue replicado luego por el presidente Javier Milei. En ese caso, la manipulación del contenido alteró el sentido de la respuesta del mandatario provincial.

El recorte corresponde a una entrevista completa de 54 minutos emitida en el programa ¿Cómo la ves? por Futuröck. En la edición compartida, la periodista pregunta: “Más que decirle a Milei ‘esto no’, ¿a qué dice que sí el peronismo?”, y se escucha a Kicillof responder: “No tengo... hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla”. Sin embargo, esa frase pertenece a otro tramo de la entrevista, en el que se le consulta por una eventual candidatura de Máximo Kirchner.

En la respuesta completa a la pregunta original, Kicillof afirmó: “Lo que tenemos son prioridades y objetivos. Puedo empezar por soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después, crear trabajo, que haya condiciones dignas de laburo…”, y continuó desarrollando el tema.

Un caso similar se registró antes de las últimas elecciones porteñas, cuando circuló un video generado con inteligencia artificial que simulaba a Mauricio Macri llamando a votar por Adorni, y otro que mostraba falsamente a la entonces candidata Silvia Lospennato renunciando y pidiendo el voto para el actual vocero presidencial. En esa oportunidad, Milei y Adorni señalaron que se trataba de piezas manipuladas y negaron la existencia de una campaña sucia.