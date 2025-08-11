Impresionante video: un auto voló por el aire, el conductor salió caminando y escapó

Las cámaras de seguridad registraron el momento del insólito y espectacular accidente que ocurrió en una localidad de Chile.

Un impresionante accidente ocurrió días atrás, cuando un auto voló, se deslizó sobre un tendido eléctrico y el conductor salió ileso . El hecho ocurrió en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno, Chile .

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles O’Higgins con Eleuterio Ramírez, cerca del centro de esa comuna. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona , que muestran cómo el vehículo sin control queda por unos segundos colgado en el cable tensor de un poste eléctrico.

Medios locales indicaron que el vehículo perdió el control, se desvió de la calzada y terminó subido a un grueso cable de acero que sostenía un poste eléctrico. A gran velocidad, el auto se deslizó por el cable, salió disparado por el aire con un giro y cayó completamente volcado sobre el asfalto.

La velocidad del automóvil provocó que literalmente "volara" y terminara en medio de la calzada. Por el ruido que generó esta secuencia, vecinos salieron alertados en ayuda del conductor, quien salió por sus propios medios del vehículo y huyó rápidamente, abandonando el lugar.

Voló por los aires y el conductor salió caminando

Carabineros de la Comisaría Segunda de Río Negro intervinieron tras el accidente, y están detrás de las pistas para dar con el conductor, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. Las imágenes que trascendieron del accidente sacudieron a las redes sociales por cómo se produjo.

Un auto a gran velocidad voló y chocó contra una casa

El accidente en la comuna Río Negro no es el único con características similares en Chile, ya que se registran antecedentes de conductores en estado de ebriedad que han protagonizado "vuelos" inéditos.

En el mes de abril, un grave accidente vehicular ocurrió en la comuna de Providencia, Región Metropolitana de Chile. El incidente, que se produjo alrededor de las 03:50 horas, sorprendió a los vecinos de la zona.

Según informaron Carabineros, un vehículo que circulaba a gran velocidad perdió el control, "voló por los aires" y se estrelló contra una vivienda, la cual se encontraba deshabitada en ese momento. Afortunadamente, no hubo personas transitando por la zona en el momento del accidente, y solo se registraron daños materiales en la propiedad.

La situación quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar, que lograron establecer cómo ocurrió este siniestro que no registró víctimas fatales ni heridos de gravedad.

El conductor, quien tras el impacto logró salir caminando del vehículo, fue detenido por Carabineros. Las pruebas realizadas indicaron que el sujeto se encontraba en estado de ebriedad. "Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, y esta persona pasará a control de detención hoy", informaron las autoridades en aquel momento.

Jorge Barahona, jefe de operaciones de Seguridad Providencia, relató que "durante la madrugada recibimos varios llamados a la línea de emergencias 1414, en los que los vecinos informaban sobre un accidente en la intersección de Los Conquistadores con calle El Cerro". Al llegar al lugar, el equipo de seguridad confirmó que se trataba de un accidente de gran magnitud, con un vehículo incrustado dentro de una propiedad.

"Los patrulleros realizaron una labor de primeros auxilios para atender al conductor, y en ese momento nos dimos cuenta de que se encontraba en estado de ebriedad. Inmediatamente, gestionamos los recursos necesarios y Carabineros se hizo presente en el lugar, procediendo con la detención", detalló el jefe de operaciones.