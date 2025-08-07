Susto para una madre y su bebé recién nacido: con inhibidores de la alarma le robaron del auto un bolso con estudios médicos

Acusan a una pareja que estuvo en el lugar. Una cámara de seguridad captó a un hombre en plena maniobra y a una chica que pasó caminando. Necesita los estudios para el tratamiento del bebé.

El ladrón se escondió detrás de un árbol, desde donde vigiló los alrededores. Cuando tuvo campo libre abrió la puerta del auto y robó el bolso.

Los delincuentes que utilizan inhibidores de alarmas de vehículos para robar volvieron a dar un golpe en Cipolletti y quedaron filmados. Esta vez ocurrió poco después del mediodía de este jueves en pleno centro de la ciudad , y los damnificados son los familiares de una joven que fue mamá recientemente y su bebé que permanece internado en una clínica pediátrica de Neuquén.

Están desesperados porque un ladrones que suponen andaba acompañado por una mujer, se apoderaron de una mochila con documentación y estudios médicos de la criatura y su mamá , fundamentales para su tratamiento. También llevaban en la mochila ropa y otros accesorios necesarios para la crianza. Pero los papeles les preocupa. Lo material, resaltan, se puede recuperar.

Sin ellos se perderá un tiempo que puede ser clave , ya que de no recuperarlos al chiquito le deberán efectuar nuevamente la toma de análisis y otras prácticas para recobrar los resultados que les permita a los profesionales arribar a un diagnóstico, donde están centrando todos los esfuerzos.

“Les pido por favor que los dejen en algún lado para que alguien los acerque a una comisaría”, pidió Romina, abuela del recién nacido, en un mensaje dirigido a los ladrones.

En todo caso ofreció la alternativa de que los llamen al 299 547-9801. El número pertenece a Cristian, el abuelo.

Los documentos están a nombre de Valentina Illesca,a mamá, y Gianluca Souto Illesca, el bebé.

Un robo filmado

El hecho delictivo se registró este jueves alrededor de las 13 en la calle San Martín entre España y Miguel Muñoz.

Romina contó que Cristian fue a la farmacia que está en esa cuadra a comprar pañales y otras cosas que necesitaba el nietito y dejó su Renault Sandero estacionado a pocos metros del local comercial.

El vecino hizo la compra y se retiró. Cuando llegó a la clínica se encontró con qué faltaba el bolso. Averiguaron hasta dar con la filmación de una cámara de seguridad del comercio y ahí descubrieron lo que había pasado.

Las imágenes muestran que ni bien se bajó del auto apareció un joven que tras observar en distintas dirección se escondió detrás de un árbol. Allí estuvo hasta que, cuando se sintió seguro que nadie lo miraba, abrió la puerta del coche y sacó un bolso de grandes dimensiones, con el que se retiró caminando.

Lo que también les generó suspicacias es una chica que aparece en la escena en dos oportunidades y que les hace creer que acompañaba al ladrón y colaboraba con él.

Es una joven totalmente vestida de negro y de cabello rubio que primero pasa caminando por la vereda mirando con mucha intensidad hacia el interior del local comercial.

Después de que ladrón se fue con el bolso, ella volvió a pasar en su misma dirección. Creen que estaba estudiando el panorama y asegurarse que el Cristian estaba ocupado en realizar la compra para poner en marcha el plan.

Robo bolso bebé 4

Los damnificados hicieron la denuncia policial con el aporte del video, que no sería el único. Es un material que podría ser relevante para atrapar a los malandras.

De todos modos insisten en recobrar cuanto antes los documentos y exámenes pediátricos. Piden ayuda a la comunidad para recuperarlos.