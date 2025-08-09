Chocó con su auto en el Bajo neuquino, quiso reparar el daño y decidió grabarlo

Un joven chocó en las calles San Luis y Chile, quiso dar la cara y compartirlo. Cuál fue la reacción de la gente.

Luca, el protagonista del accidente de tránsito documentó en un video el trabajo de la reparación.

Lo que empezó con un choque en la esquina de calles San Luis y Chile, en el Bajo neuquino, terminó convirtiéndose en una verdadera historia de reparación exprés. El conductor que protagonizó el incidente, cuyos pormenores se desconocen, tomó la decisión de arreglar el daño que había causado y documentó el proceso en un video.

No es habitual que tras un choque, el responsable repare de alguna manera las pérdidas que pueda ocasionar. Mucho menos que ponga la cara en un video y lo viralice en las redes sociales. Sin embargo, eso fue lo que hizo Luca , el joven que chocó con su auto; y compartió el paso a paso de la reparación como si fuese una crónica de taller en vivo.

"Ayer a la noche tuve un incidente en San Luis y Chile. Acá, en la capital (de Neuquén) y dejé el auto chocado", relató en el video, todavía sorprendido por lo ocurrido. Con fotos y videos, comenzó a mostrar el proceso: desde el momento del impacto hasta la recuperación del daño causado.

luca choque video reparación

La secuencia incluyó imágenes del daño y del momento en que "Andrés", el hombre que realiza el trabajo, tomó las herramientas y se puso manos a la obra. "Ahí está Andrés reparando. Primero comenzamos rompiendo lo que quedaba de cemento para poder sacarlo del lugar. Continuamos rompiendo y pudimos sacarlo", detalló.

Andrés, "el capo" que puso manos a la obra

En realidad, en el video no se lo ve a Luca arreglando el daño. Pero alguien tenía que filmar lo que hace "Andrés" en el lugar y relatar muy bien el paso a paso de la reparación con cemento. Varios usuarios de las redes se dieron cuenta y los comentarios, algunos muy graciosos, no se hicieron esperar.

Es cierto: el "hicimos" fue "lo hizo Andrés". Pero Luca tuvo el mérito de tomar la decisión y transformar lo que para muchos sería un mal momento en una situación con humor y una anécdota compartida. "Para celebrarlo decidí tirar un poco de facha, ya fue", dijo, con una sonrisa y de frente a la cámara del celular.

Chocó con el auto, llevó cemento y arregló el daño

Luego llegó el turno de la limpieza final. "Después de eso nos pusimos a limpiar, ya quedó bastante bien, bastante bien", afirmó. Horas después, aseguró: "Quedó todo perfecto", satisfecho con el trabajo.

Entre videos, fotos y frases cargadas de espontaneidad, el episodio se viralizó rápidamente. Los detractores se quedaron con el hecho de que el trabajo real lo hizo el "capo Andrés". Otros muchos apoyaron con un corazón la acción de Luca, quien para enfrentar un contratiempo apeló al ingenio y al humor como recursos infalibles para salir de una situación.

Más allá de los comentarios, nadie podrá negar que se hizo cargo de la situación y dio la cara.