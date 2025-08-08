Milagro: se despistó con su Ferrari en una rotonda, la destruyó y salió ileso

Ocurrió en la rotonda de la intersección de las rutas 16 y 6, en San Vicente, provincia de Buenos Aires.
Está mañana, el conductor de una Ferrari amarilla chocó violentamente en la rotonda que une las rutas 16 y 6, en Santa Vicente, provincia de Buenos Aires, y la destruyó por completo. A pesar del tremendo impacto, el conductor resultó ileso y pudo retirarse del lugar. "Salió caminando y llamó para que lo vinieran a buscar", dijeron fuentes que investigan el caso.
El accidente habría ocurrido alrededor de las 6 de la mañana. Al parecer, el conductor no habría advertido la rotonda y la chocó de frente. Luego de ese impacto perdió por completo el control del vehículo y terminó a casi 40 metros de la traza, contra los postes del alambrado del destacamento de la Policía Rural. La UFIJD N°1 San Vicente, a cargo de la doctora Karina Guyot, confirmó que sólo hubo daños materiales y abrió una investigación bajo la carátula de investigación de ilícito.
Se trataría de una Ferrari F430, aunque por cómo quedó el vehículo aún no se pudo precisar el modelo. Respecto del color amarillo, existen muchos ejemplares en el país. El conductor habría sido identificado como Diego Martínez, un comerciante con domicilio en la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría, de unos 50 años.
Según el parte oficial de la Policía, publicado por la agencia Noticias Argentinas, ese dato lo aportó Alejandro Conde, el titular de Remolques Conde, la empresa que mandó una grúa a retirar a la Ferrari del lugar. Según el mismo parte policial, por el momento se desconoce el dominio del vehículo.
NOTICIA EN DESARROLLO
