Compró una Ferrari y en 33 años nunca la sacó del garaje: se vende con un kilometraje insólito

Dichas pruebas debían realizarse porque Enzo Ferrari había dispuesto como política no comercializar en su red oficial modelos con V12, sino que sólo les enviaba autos dotados con impulsores V8. Así, los que querían comprar uno de estos deportivos con el propulsor más grande, tenían que cumplir con la norma burocrática.

17478139077413.jpg El odómetro no miente: apenas 820 kilómetros lleva recorridos esta Ferrari 512 BB de 1981 (fotos: CarJager)

Luego de la muerte del dueño del auto, en 2014, la familia del texano decidió vender la Ferrari, que cruzó el océano y volvió a Europa, primero a la colección de un británico y luego a la de un francés, pero su destino en ambos casos fue similar: muy poco uso y mantenimiento de rigor para que nada falle. En 2016, renovaron correas y embrague; en 2020, revisaron el motor y le limpiaron el tanque. Y eso fue todo.

1981-ferrari-berlinetta-boxer-bb-66c70b79df609.jpg ¡No le sacaron ni los plásticos! La Ferrari 512 BB conserva hasta los protectores de los zócalos de las puertas con los que salió de Maranello hace 44 años.

Así es que hoy, con apenas 820 kilómetros recorridos y sus gomas Michelin originales todavía en perfecto estado, este 512 BB reluce como si no hubiese pasado el tiempo, y busca un nuevo dueño que, con suerte, no lo piense como un cuadro de exhibición y lo disfrute un poco más en movimiento. Aunque sea los domingos por la mañana.

La Ferrari que desafió una era

En plena era de la rivalidad con Lamborghini, la Ferrari 512 BB irrumpió en el Salón de París de 1976 como una respuesta al Miura y al más reciente Countach.

Se trataba de evolución del 365 GT/4 BB, lanzado cinco años antes: sin grandes cambios al diseño de Leonardo Fioravanti, incorporaba detalles en su exterior que le agregaban mayor elegancia y deportividad, como un spoiler en la parte inferior de la trompa, nuevas rejillas en el capó, una nueva parrilla trasera con líneas horizontales en negro satinado y entradas de aire en los laterales, además de cambiar el sistema de tres escapes por uno doble a cada costado.

17478141857786.jpg Aunque con 20 CV menos que su antecesora, la 365 GT/4 BB, esta Ferrari 512 BB podía alcanzar una velocidad máxima de 302 km/h. (Fotos: CarJager)

Estos últimos datos no son menores, porque la búsqueda era mejorar el sistema de refrigeración y la eficiencia de su motor, un V12 de 5 litros (de ahí su nombre), plano y colocado en posición central trasera que, asociado a una caja manual de cinco marchas con embrague de doble disco y accionamiento hidráulico, le permitía entregar 340 CV a 6.800 vueltas a sus ruedas traseras y así alcanzar los 302 km/h, devorando 1.000 metros en 24 segundos. Al bloque lo alimentaban cuatro carburadores Weber, y además contaba con un sistema de lubricación por cárter seco para las curvas más cerradas.

Todas estas prestaciones se complementaban a la perfección con su chasis tubular que le permitía acusar 1.400 kg en la balanza, nada mal para un auto de estas características. Y le permitieron a Luigi Chinetti desarrollar una versión de competición, la Ferrari 512 BB LM que, como sus siglas lo anticipan, fue utilizada especialmente para correr en Le Mans.

Enzo Ferrari aprobó la fabricación de solamente 929 unidades que vieron la luz entre la presentación del modelo y 1981, pero bastaron para marcar un antes y un después para el Cavallino Rampante, rompiendo tradiciones y abriéndole las puertas a una nueva etapa que se plasmó, por ejemplo, en modelos como su icónica Testarossa, una de las creaciones de Sergio Pininfarina. Por eso, hay quienes dicen que el 512 BB no fue solo un auto: fue un manifiesto, un sueño de velocidad que aún resuena.