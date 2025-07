Dónde estaba y cómo encontraron la Ferrari de Michael Jordan que estuvo 15 años desaparecida

A principios de los 90 , un rugido inconfundible formaba parte del paisaje sonoro de Chicago . No hacía falta ni salir a mirar: era la señal de que Michael Jordan se abría paso con su emblemática Ferrari 512 TR negra , esa bestia rodante que encarnaba la época de gloria que vivía la ciudad al ritmo de su máxima leyenda deportiva .

Pero la historia dio un giro tres años más tarde, cuando Jordan le vendió el auto a Chris Gardner , el empresario cuya vida inspiró la película “En busca de la felicidad” . Gardner, consciente del peso del legado, le cambió la chapa por otra que decía "NOT MJ" (“No soy Michael Jordan”), una manera ingeniosa de despegarse del mito sin renegar de él.

La Ferrari estuvo con él hasta 2010, cuando la subastó por US$100.000, y desde ese momento no se supo más nada: el auto se desvaneció de la vida pública sin dejar rastro, alimentando especulaciones entre coleccionistas y fanáticos del básquet. ¿Dónde estaba ese fiel compañero de Jordan en su era dorada? El silencio absoluto convirtió al vehículo en una leyenda, un tesoro perdido que parecía destinado a no reaparecer.

Pasaron 15 años: el hallazgo milagroso de la Ferrari 512 TR

La búsqueda fue liderada por We Are Curated, una empresa estadounidense especializada en autos clásicos. Costó, pero el trabajo de muchos años los llevó un día hasta el sur de California, donde encontraron su número de chasis registrado por un coleccionista anónimo, que la compró en aquella ocasión y, luego de unos meses, recibió un diagnóstico de cáncer que lo obligó a bajar el perfil y mantenerla guardada en su garaje.

ferrari testarossa michael jordan 2.jpg La Ferrari 512 TR que perteneció a Michael Jordan se encuentra en buen estado de conservación, aunque requerirá mucho trabajo para su puesta a punto definitiva. Foto: Foto: Instagram @wearecurated.

Pero eso no es todo: como una obra del destino, los incendios forestales de este año en esa región fueron implacables con todo el barrio excepto con su casa, que fue la única que resistió los embates del fuego y se mantuvo en pie. Casi como un milagro, la Ferrari se salvó.

Parecía entonces que estaba todo dado para que sus días de ostracismo llegaran a su fin, y así fue: cubierta de polvo, pero en buen estado general, fue redescubierta apenas unos meses después por el equipo de We Are Curated, que documentó el hallazgo en Instagram. “Fue la resolución de un misterio que nos persiguió durante años”, describió el cofundador del emprendimiento, John Temerian.

Restauración y futuro de la Ferrari de Michael Jordan

Pero aunque esté en condiciones aceptables, los 15 años de inactividad afectan a los componentes mecánicos de cualquier auto, y este no es la excepción. Por eso We Are Curated, ahora propietarios del vehículo, planean enviarla hasta Maranello para que la propia Ferrari realice una puesta a punto completa. Con un costo estimado de US$200.000, el objetivo es devolverle su esplendor original, desde su motor V12 hasta su carrocería de diseño único.

ferrari testarossa michael jordan 3.jpg La Ferrari Testarossa de Michael Jordan volverá a rugir como en sus buenos tiempos. Foto: Instagram @wearecurated.

Después de eso, el futuro de la Ferrari 512 TR es incierto. Algunos evalúan un reencuentro con todos sus dueños, incluido Jordan, a modo de homenaje. También está en carpeta exhibirla en el Museo Ferrari, o en el glamoroso concurso de Pebble Beach, también en California, donde cada año se presentan los autos clásicos más exclusivos del mundo. Y claro, siempre es una opción revenderla: en una subasta, hoy su valor podría superar cómodamente el millón de dólares, sobre todo después de su restauración.

ferrari testarossa michael jordan 4.jpg Algunas marcas aquí y allá. pero el interior de la Testarossa de Jordan también se mantuvo bien, más allá del paso del tiempo. Foto: Instagram @wearecurated.

Mientras tanto, para los fanáticos del deporte y de los fierros, la reaparición de esta Ferrari 512 TR es una manera de recordar con nostalgia y alegría toda grandeza (y opulencia) del básquet de los años 90. Un testimonio vibrante y, al mismo tiempo, un resumen perfecto de todo lo que significa Michael Jordan, uno de esos contados personajes del deporte que trascienden todos los límites imaginables.