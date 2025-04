Marcelo Gallardo reveló cuál es el deportista que más lo influyó como técnico

En un momento de tranquilidad y entusiasmo tras una semana positiva en lo futbolístico, Marcelo Gallardo sorprendió con una revelación personal que rápidamente captó la atención de los hinchas de River y los amantes del deporte en general. En una entrevista reciente con la FIFA, el "Muñeco" no solo analizó la actualidad del equipo de cara al Mundial de Clubes, sino que también abrió una ventana a su intimidad como espectador y admirador del alto rendimiento. Allí, habló de su pasión por el deporte estadounidense y, en particular, por una figura que marcó a generaciones: Michael Jordan.

Distendido, sonriente y dispuesto a compartir detalles poco conocidos sobre sus intereses fuera del fútbol, Gallardo contó cómo vivió los años de gloria de los Chicago Bulls durante la década del 90. "Viví con mucho fervor la época dorada de Chicago con su majestad a la cabeza, he sido un gran fan de Michael Jordan. Me ha deslumbrado a todo nivel con su liderazgo y su mentalidad. Me ha parecido un deportista fuera de serie. A parte de su talento, su gran capacidad mental", expresó con admiración.

“Su liderazgo, su comportamiento ganador, su mentalidad para hacerse cargo en situaciones límites. Un fuera de serie”, resumió Gallardo, dejando en claro que su figura como entrenador no se construyó solo desde el fútbol, sino también observando otras disciplinas y aprendiendo de quienes lograron la excelencia.

Gallardo 2.jpg

El desafio de River en el Mundial de Clubes

La entrevista se dio en la antesala del próximo gran desafío que enfrentará River: el Mundial de Clubes. El torneo se disputará a partir del 14 de junio en Estados Unidos, y el equipo de Núñez integrará el Grupo E junto a Urawa Red Diamonds (Japón), Monterrey (México) e Inter de Milán (Italia). El trofeo de la competencia ya pasó por el estadio Monumental como parte de su gira oficial, en una muestra de lo que está en juego para el conjunto argentino.

Marcelo Gallardo, que ya supo conquistar la Copa Libertadores y la Sudamericana, ahora irá en busca de un título que lo obsesiona desde hace tiempo. En su diálogo con la FIFA, también se mostró entusiasmado por volver a pisar suelo estadounidense. “Me gusta, soy observador de los deportes. Cuando he estado viviendo ahí he ido a ver básquet, fútbol americano, béisbol, me he empapado de su cultura deportiva. Si me das a elegir, voy a optar toda la vida por el fútbol”, reconoció.