Marcelo Gallardo opinó sobre lo que River tiene que hacer con el futuro de Mastantuono

Franco Mastantuono fue la gran figura de River en la victoria del Superclásico 2 a 1 frente a Boca, y Marcelo Gallardo no evitó elogiarlo.

River Plate se quedó con una victoria fundamental en el Superclásico ante Boca Juniors, en un partido que dejó varias figuras destacadas. Sin dudas, quien se llevó todas las miradas fue Franco Mastantuono, el juvenil de apenas 17 años que abrió el marcador con un golazo de tiro libre y dejó en claro que su futuro promete ser brillante. Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario , no escatimó elogios hacia el joven en la conferencia de prensa posterior al partido.

Mastantuno 1.jpg Franco Mastantuono

Marcelo Gallardo elogió a Franco Mastantuono

Marcelo Gallardo destacó que, si bien Franco es un talento natural que resuelve situaciones con su calidad, no debe cargar aún con la responsabilidad de ser el conductor del equipo: "Es un talento que hoy resuelve situaciones con su capacidad y que le viene bien a River. No es el conductor, es un jugador que se acopla. Eso de cargarle responsabilidades, no va a ser así. Por sus cualidades, juega como lo hace, y eso tiene mucho valor", explicó.