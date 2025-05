Fin de semana largo: cómo funcionarán los supermercados en Neuquén por el feriado del 1º de mayo

supermercados generica

Ante esto, muchos consumidores ya comenzaron a realizar sus compras semanales con antelación, previendo el cierre total del miércoles y la incertidumbre respecto al funcionamiento del día siguiente.

El jueves los comercios no abren, pero ¿el viernes?

Respecto al viernes 2 de mayo, el panorama es diferente. Al tratarse de un día no laborable y no un feriado nacional, no rige ninguna obligatoriedad de cerrar ni existe penalización para los comercios que decidan abrir. Por lo tanto, la apertura de supermercados ese día dependerá de cada empresa o cadena comercial. Algunas sucursales podrían funcionar con normalidad o con horarios reducidos, mientras que otras podrían optar por no abrir. Desde el CEC aclararon que no habrá restricciones sindicales específicas sobre esa jornada y que quedará a criterio de cada firma.

En cuanto a las condiciones laborales, los gremios recordaron que trabajar durante un feriado nacional como el 1° de mayo implica una retribución especial. Tal como establece el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, a quienes se les asigne cumplir tareas durante feriados nacionales les corresponde el pago doble de su jornada habitual. Esta disposición tiene carácter obligatorio para todos los empleadores y está pensada como una compensación por no permitir el descanso en un día que está legalmente destinado a ello.

supermercado

Este principio es aún más relevante en el contexto del Día del Trabajador, una fecha con un alto contenido simbólico que conmemora la lucha de los trabajadores por condiciones laborales dignas. “Es un día para respetar, no para exigir trabajo. El descanso también es parte de los derechos conquistados”, subrayaron desde el sindicato neuquino.

En definitiva, el jueves 1° de mayo no abrirán los supermercados en Neuquén, por lo que la población deberá prever sus necesidades con anterioridad. Para el viernes, no hay certezas uniformes, y cada comercio resolverá su esquema de funcionamiento, por lo que se recomienda consultar previamente en cada sucursal o a través de canales oficiales de las cadenas.