Fin de semana largo de carnaval: cómo es el operativo y dónde estarán los controles en las rutas

Se espera una gran afluencia de turistas en Neuquén. El operativo incluirá un trabajo coordinado entre la policía, direcciones de tránsito y brigadas rurales.

Las fuerzas de seguridad estarán trabajando en toda la provincia durante el fin de semana.

Con motivo del primer fin de semana extra largo del 2026 , que se celebra gracias al feriado de Carnava l decretado por el gobierno nacional y que en esta ocasión quedó ubicado dentro del calendario el lunes 16 y martes 17 , las autoridades provinciales desplegarán el operativo “Viaje Seguro” en las rutas de Neuquén . Los trabajos preventivos están coordinados por la Policía , incluyendo las Divisiones de Tránsito , Brigadas Rurales , grupos de operaciones y múltiples comisarías .

Según se informó, las fuerzas priorizarán los principales puntos turísticos y de circulación más importantes. El despliegue incluirá una fuerte cobertura de seguridad, información y asistencia a los viajeros que circulen por todo el territorio.

El operativo estará dividido en dos fases , una de salida y otra de retorno. Durante las etapas, las distintas áreas de la policía realizarán procedimientos de identificación vehicular , entre otros trabajos.

Los efectivos policiales estarán apostados en diferentes puntos de toda la provincia para garantizar una cobertura integral.

operativo viaje seguro

¿Dónde estarán los puntos claves de control?

Desde el Gobierno de la provincia de Neuquén informaron que el procedimiento de seguridad estará distribuido en puntos claves. A saber:

Puesto de tránsito en el kilómetro 1324 de la ruta nacional 22.

Ruta nacional 237 - kilómetro 1444 (zona urbana).

Ruta nacional 237 – kilómetro 1518 (Collón Cura).

Puente La Rinconada.

División Tránsito Zapala - Puesto I: ruta nacional 22, kilómetro 14000.

División Brigada Rural Zapala: ruta provincial 13, altura vías férreas.

Patrullas preventivas sobre las rutas provinciales y nacionales N.° 5, 7, 17, R-N 40.

Destacamento Puente Carretero.

Destacamento Tercer Puente.

Destacamento Balsa Las Perlas.

Patrullaje preventivo en Avenida Mosconi - Ruta Provincial 7 - Autovía Norte.

División Tránsito Villa Obrera.

Destacamento Dique Ballester.

Rutas provinciales 7 y 51.

Patrullaje preventivo Ruta provincial 7 - 51 - 67.

División Tránsito Rural y Turística Plottier-Senillosa.

Arroyito – Ruta 22 kilómetro 1248 – El Mangrullo.

Destacamento Báscula.

Patrullaje preventivo RN 22 - Autovía Norte.

Ruta provincia 43.

Ruta nacional 40 y ruta provincial 23 (puesto 1).

Puesto Muelle de Piedra.

Puesto policial Aurauco.

Ruta nacional 40 - kilómetro 2056.

Ruta nacional 40 - kilómetro 2225.

Ruta nacional 237 y ruta provincial 65.

Objetivos específicos del operativo Viaje Seguro

El operativo tiene como objetivo reforzar la seguridad vial a través de controles preventivos y tareas de fiscalización del tránsito, buscando reducir riesgos y promover la circulación más ordenada. Además, prioriza la asistencia inmediata a turistas ante cualquier emergencia, garantizando una respuesta rápida y eficaz.

La iniciativa contempla también la coordinación de acciones conjuntas con distintos organismos y fuerzas de seguridad, con el fin de mantener la paz social y asegurar el respeto a la legalidad. En paralelo, las autoridades impulsan la concientización sobre la conducción responsable, recordando la importancia de no utilizar dispositivos móviles al volante, usar el cinturón de seguridad y circular con las luces reglamentarias.

Por otra parte, el personal afectado al operativo brindará asesoramiento permanente a los visitantes, ofreciendo información sobre destinos turísticos, ubicaciones, medidas de prevención y recomendaciones clave para que puedan desplazarse de manera segura durante su estadía.

fiesta de la confluencia seguridad policia Prensa Policía de Neuquén

En tanto, en la capital neuquina, este domingo 15 se llevará a cabo el tradicional carnaval en la ciudad, con la feria de artesanos y los espectáculos musicales, donde se estima la concurrencia aproximada de 30 mil personas. Por este motivo, las autoridades trabajarán en la organización del tránsito, con apoyo del Sistema Integrado de Emergencia del Neuquén (SIEN) y otras áreas.