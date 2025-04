¿Es feriado el próximo 2 de mayo?: qué establece el calendario oficial

Según el calendario oficial de 2025, el viernes 2 de mayo será un día no laborable con fines turísticos, lo que lo convierte en un día distinto a un feriado nacional .

En esta ocasión, los empleadores decidirán si el personal debe trabajar o no. Además, otra diferenciación existente es el pago de honorarios. En los feriados el pago es el doble para quienes trabajan, mientras que en los días no laborables no tienen esta obligación, salvo que el empleador lo estipule.