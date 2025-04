¿Nuevo feriado en Argentina por la muerte del papa Francisco?

"Jorge Bergoglio fue el argentino más importante de la historia” por haber estado más de una década al frente de la Iglesia Católica", destaca el texto que lleva las firmas de los diputados Carlos Cisneros y Sergio Palazzo. De ser aprobado, se lo conmemorará cada 21 de abril

El proyecto también fue acompañado por otros legisladores como Eduardo Valdés -amigo de Francisco y ex embajador ante el Vaticano-, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, entre otros, según señala Infobae.

Los legisladores peronistas plantearon que el objetivo es “honrar la vida y obra de quien, como líder mundial, trabajó en defensa de los pobres, las mujeres, los migrantes y las diversidades; y luchó por la justicia social y la defensa del medio ambiente”.

Y destacaron la importancia simbólica de que “el primer Papa del sur global, el primer Papa no europeo desde el año 741, y el primer Papa jesuita, haya sido argentino”.

Por otro lado, argumentaron que la encíclica “Laudato Si” (2015) “posicionó a Francisco como una voz líder en la defensa del planeta, instando a gobiernos, empresas y ciudadanos a asumir la responsabilidad de preservar la ‘casa común’”; mientras que en “Fratelli Tutti” (2020) Francisco planteó en que ‘nadie se salva solo’ y propuso “un modelo de convivencia que priorice a los más vulnerables, resonando con los principios de justicia social que son pilares de la identidad argentina”.

"Establecer el 21 de abril como feriado nacional no solo honra la memoria del Papa Francisco, sino que también invita a la reflexión colectiva sobre su legado".

Asimismo, los diputados agregaron que el Papa Francisco no solo fue un líder religioso, sino un símbolo de la lucha por un mundo más humano, justo y sostenible. "Que sea argentino lo convierte en un orgullo nacional y en la figura más trascendente de nuestra historia, capaz de inspirar a generaciones presentes y futuras. Declarar el 21 de abril como feriado nacional es un acto de reconocimiento a su legado y una oportunidad para que Argentina reafirme su compromiso con los principios de justicia social, igualdad, inclusión y cuidado del medio ambiente que Francisco encarnó”.

Cuándo comenzará el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco

Tras el entierro que se llevó a cabo este sábado en la basílica Santa María, la Iglesia Católica se prepara para el cónclave, la reunión que se realizará para elegir al sucesor del papa argentino. Con el periodo de Sede Vacante en vigencia, el Cardenal Camarlengo se hace cargo de todas las funciones del sumo pontífice.

Ahora, los 135 cardenales que tienen derecho a voto se aislarán en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo papa. Este lunes se conoció la fecha cuando arrancará el cónclave para definir el sucesor del papa Francisco. Será el miércoles 7 de mayo.

Los cardenales aptos para votar, provenientes de 66 países distintos, son todos menores de 80 años y el 80% de ellos fueron designados por el papa Francisco. Dos de ellos no estarán presentes, uno debido a que no podrá viajar a Roma por problemas de salud y el otro no tendría permitido participar por orden del papa.

Aunque se habla de los candidatos "papables", el Vaticano no tiene una mayoría clara para seguir con el lineamiento de Francisco y que esté la posibilidad de un "Francisco II". Si bien las deliberaciones son secretas, se sabe que estas reuniones son vitales para definir el perfil de quien será el nuevo pontífice.