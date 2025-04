Definieron la fecha de inicio del cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vaticannews_es/status/1916812989241414077&partner=&hide_thread=false El #cónclave para elegir al 267º Sucesor de Pedro comenzará el miércoles 7 de mayo: lo han decidido los cardenales en la V Congregación General este lunes 28 de abril por la mañana. pic.twitter.com/mkdQ8cdSW6 — Vatican News (@vaticannews_es) April 28, 2025

Los cardenales aptos para votar, provenientes de 66 países distintos, son todos menores de 80 años y el 80% de ellos fueron designados por el papa Francisco. Dos de ellos no estarán presentes, uno debido a que no podrá viajar a Roma por problemas de salud y el otro no tendría permitido participar por orden del papa.

Aunque se habla de los candidatos "papables", el Vaticano no tiene una mayoría clara para seguir con el lineamiento de Francisco y que esté la posibilidad de un "Francisco II". Si bien las deliberaciones son secretas, se sabe que estas reuniones son vitales para definir el perfil de quien será el nuevo pontífice.

¿Cómo es la votación para elegir un nuevo papa?

Para que un candidato sea elegido, debe tener dos tercios de los votos. Si participan 120 cardenales, es necesario tener 80 votos, por ejemplo. Pero, se pueden realizar hasta cuatro votaciones por día: 2 por la mañana y 2 por la tarde. Después de cada ronda, los votos se queman con productos químicos que producen humo negro o blanco, según el resultado. Si al cabo de 30 votaciones no hay consenso, la última elección se definirá por mayoría simple.

Cuando la fumata que sale por la chimenea del Vaticano es blanca, se indica que ya se eligió a un nuevo líder de la Iglesia Católica. En caso contrario, el humo será negro.

El cardenal Becciu, un problema para el Vaticano

Entre los cardenales que llegan a Roma para participar de la elección del próximo papa, un cardenal italiano quiere colarse en este evento.

Se trata del cardenal italiano Angelo Becciu, que enfrenta desde 2023 una condena de 5 años y 6 meses de cárcel por un caso de irregularidades financieras relacionado con la compraventa de un edificio en Inglaterra. Por este caso, el difunto papa le retiró sus privilegios como cardenal en 2020 al conocerse el escándalo.

Becciu se convirtió así en el primer cardenal juzgado por un tribunal penal del Vaticano, y sobre él recayó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la Santa Sede.

¿Podría haber un papa argentino?

Argentina cuenta con cuatro representantes con derecho a voto en esta elección. Se trata de Vicente Bokalic Iglic, arzobispo de Santiago del Estero; Mario Aurelio Poli, arzobispo emérito de Buenos Aires; Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba; y Víctor “Tucho” Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Este grupo de hombres viajará a Roma para la votación, ya que cumplen con el requisito de tener menos de 80 años para poder elegir el sucesor del papa, incluso podrían ser elegidos.