Otro miércoles de máxima tensión con los jubilados en el Congreso

Desde temprano, las fuerzas de seguridad nacionales se apostaron en los alrededores del Congreso. Los vallados cubrían toda la manzana, impidiendo incluso el paso peatonal por las veredas. Esto generó una situación insólita: los jubilados se vieron forzados a marchar por la calle, ya que no había veredas disponibles. La aplicación del protocolo antipiquetes, que exige la libre circulación vehicular, chocó así contra una realidad que no había sido prevista: los manifestantes no tenían otra opción que ocupar la calzada.