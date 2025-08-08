Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en agosto 2025

Está entre las pickups más patentadas del año en Argentina. Producida en General Pacheco, cuál es el aumento que VW definió para este mes.

Volkswagen Amarok es una pickup insignia de la industria nacional : se produce desde hace 10 años en la planta de General Pacheco, Buenos Aires, recibió su último rediseño el año pasado y actualmente se encuentra en el podio de las “chatas” más patentadas en Argentina ¿Cuál es su valor actualizado en agosto 2025 con el incremento que fijó VW?

Actualmente, la Amarok es el vehículo más importante que Volkswagen produce en Argentina. Hasta mediados de 2024, se habían fabricado 740.000 unidades en Pacheco, lo que la convirtió en el modelo con mayor volumen de producción en la historia del centro industrial.

También es un producto que representa a Argentina en la región , debido a que alrededor del 50% de la producción se exporta a países del Mercosur , principalmente, y también a otros mercados como el de Oceanía .

Volkswagen Amarok, en el podio de patentamientos 2025

En los primeros siete meses del año se patentaron 15.997 Volkswagen Amarok, según la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), una cifra que la convierte en la tercera pickup más patentada del país detrás de Toyota Hilux (19.686) y Ford Ranger (16.250).

Si se mira la foto general del mercado automotor argentino, la Amarok aparece como el sexto vehículo más patentado detrás del Fiat Cronos(21.633) Peugeot 208 (20.989) Toyota Hilux (19.686), Toyota Yaris (19.188) y Ford Ranger (16.250).

En julio 2025 se patentaron 2.339 Amarok: la chata de Volkswagen quedó séptima detrás del Yaris (3.641), Cronos (3.113), Hilux (2.529), Ranger (2.418), Peugeot 208 (2.414) y VW Polo (2.361).

Fotos espía: así será la nueva Amarok

Ya fue confirmado que la próxima Volkswagen Amarok comenzará a producirse en General Pacheco en 2027, en un proyecto que tiene una inversión de US$ 500 millones. De esta manera, la pick-up mediana se prepara para una nueva generación que combinará ADN local con tecnología global.

Volkswagen Amarok 2027 Así será la nueva Amarok que se producirá en 2027 en Pacheco.

Para desarrollar este proyecto, Volkswagen se alió son su socia china SAIC y tomó como punto de partida a la Maxus Interstellar X para desarrollar la nueva Amarok. En las fotos espía se aprecia que la carrocería es más grande, alta y ancha que la Amarok actual y que traerá una plataforma monocasco reforzada.

En lo que respecta a la motorización, la plataforma en la que se producirá la nueva Amarok fue concebida para admitir motores nafteros, diésel, híbridos e incluso 100 % eléctricos, algo inédito en el segmento nacional.

Y en esa línea de información, desde Volkswagen Argentina confirmaron que la nueva Amarok tendrá un motorización híbrida. Ocurrió en una reunión con el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Secretario de producción, Pablo Lavigne.

“Durante la reunión dialogaron sobre la inversión por 580 millones de dólares de la compañía, destinada a desarrollar la nueva pick-up Amarok Híbrida en la planta ubicada en General Pacheco”, destacaron en un comunicado oficial.

Volkswagen Amarok: todas sus versiones y características

La Volkswagen Amarok tiene 11 versiones. Ofrece tres tipos de motorizaciones: los eficientes 2.0 TDI de 140 o 180 caballos de fuerza, y el 3.0 V6 TDI de 258 CV, el impulsor que desde hace años se mantiene como el más potente del mercado en el segmento de las pickups medianas.

Interior Así es el interior de la VW Amarok que se comercializa en Argentina.

La variante de entrada de gama es la versión Comfortline, seguida de la Highline, que cuenta con luces LED y tapizados de cuero, ambas con motores de 180 CV. El tope de gama de la Volkswagen Amarok lo ofrece la versión de propulsor V6 258 CV, asociado a una tracción integral y caja automática de 8 velocidades en tres versiones: Extreme, Hero y Black Style. Estas últimas tienen arreglos estéticos únicos y llantas de mayor tamaño, entre otros detalles.

Cuánto sale una Volkswagen Amarok con precio actualizado en agosto 2025

Presentada en agosto de 2024, la renovación de la Volkswagen Amarok no trajo novedades bajo el capot, pero sí incorporó retoques en el diseño y sumó algunos ajustes en el equipamiento, según la versión.

Toda la gama mantiene la garantía de 6 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero. En el octavo mes del año, Volkswagen aplicó un ajuste del 5% en los precios de lista, lo que representa, en promedio, $3.213.585. Así, cuánto sale la Volkswagen Amarok 0km con valor actualizado a agosto 2025: