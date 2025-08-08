Garantizaron obras de infraestructura para Senillosa en su nuevo aniversario

Lo anunció el gobernador Figueroa en el acto por los festejos del 74º aniversario de la localidad. Se construirán un polideportivo y un centro de día.

Los festejos por el 74º aniversario de de Senillosa trajo nuevos anuncios para la ejecución de obras públicas para la localidad. El gobernador Rolando Figueroa junto al intendente Lucas Páez y ministros del gabinete provincial firmaron convenios para la construcción de infraestructura postergada en materia deportiva y sanitaria.

También se firmó un convenio para la entrega de personería jurídica a la Asociación Civil Emprende Senillosa y se otorgaron escrituras de viviendas y de terrenos a vecinas y vecinos como parte del plan de regularización que realiza el gobierno provincial. Además, se entregaron créditos a productores de agricultura familiar para la compra de materiales avícolas y de forrajería. Otro convenio, por más de 157 millones de pesos, se firmó en beneficio del municipio en concepto de coparticipación para tareas de cuidado del medio ambiente.

En la oportunidad, se rubricó un acta acuerdo para implementar el plan provincial de alumbrado eficiente con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) por más de 648 millones de pesos. Otro convenio para ejecutar el plan de asfalto de 15 cuadras por más de 1.000 millones de pesos , un convenio para levantar un nuevo edificio donde funcionará el centro de día para atención de adultos mayores por una inversión de más de 1.188 millones de pesos y un último convenio para la construcción del espacio comunitario y deportivo por más de 3.800 millones de pesos con un plazo ejecutivo de 300 días corridos.

Además, las autoridades entregaron un vehículo Renault Kangoo cero kilómetro para el hospital de Senillosa y se otorgaron tres menciones especiales para el deportista Luis Taquina, al pallador Maxi Salas y la pionera Herminia de Cayumil.

image

Obras e inversión para Senillosa

Luego de la firma de convenios, el gobernador destacó que “por fin las obras han quedado en esta ciudad tan hermosa que se merece lo mejor porque es una ciudad de gente trabajadora, que todos los días le pone el hombro para que no sólo Senillosa crezca sino también para que crezca la provincia del Neuquén”.

En este sentido se refirió a la inauguración de la red de gas para el barrio CH, “porque el gas es primero para los neuquinos, primero para nuestra gente, por eso estamos llegando con gas natural a muchos lugares en los cuales no se había llegado en esta provincia”. También aludió a las obras de pavimentación, “en dos años se ha hecho el doble de pavimento que se había realizado en toda la historia de Senillosa y eso es un gran mérito de todos los habitantes y de su intendente”.

En materia de infraestructura, indicó que “es un compromiso ineludible la posibilidad de que por fin Senillosa tenga un gimnasio como se merece para que utilice toda la gente, libre, para que los chicos, los adultos puedan disfrutar con actividades físicas y con reuniones”.

En otro tramo de su discurso, mencionó la sala de día para atención de la salud mental y “obras importantes para educación porque la educación es la principal causa de movilidad social que podemos tender ¿Qué futuro le depara a una familia humilde si no tiene la herramienta de la educación para poder progresar? y ahí está presente el Estado”, resaltó Figueroa.

En esta línea, recordó que luego de 40 años “estamos construyendo una escuela primaria y eso para nosotros es muy importante, así como las becas Gregorio Álvarez para asistencia financiera a 20 mil niños y jóvenes en toda la provincia en función de igualar las oportunidades sociales”.

"Obras anheladas por la comunidad"

Por su parte, el intendente Páez destacó “la concreción de obras anheladas por la comunidad como la red de gas, el plan de asfalto, la subestación que se ejecuta en el Parque Industrial para abastecer a una ciudad proyectada en 60 mil habitantes”. Los asentamientos “se están regularizando”, expresó el intendente y agregó que en materia educativa “estamos por iniciar una escuela en el barrio Arroyito, el CFP 34 está muy avanzado porque la inversión que se está haciendo es histórica”.

Senillosa “por muchos años fue postergada y los convenios que hoy firmamos, me llenan el alma porque sabemos que estamos haciendo lo que nos piden los vecinos”, finalizó.

Participaron del acto el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; el ministro de Salud, Martín Regueiro; la vicepresidenta primera a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Zulma Reina; el titular de ADUS-IPVU, Pablo Dietrich; el delegado de la Región Confluencia, Jorge Jamut; y diputados provinciales, entre otras autoridades.