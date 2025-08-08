Cómo es la nueva Fiat Toro que se lanzó y ya tiene fecha de llegada a la Argentina

El modelo 2026 ya se vende en Brasil: viene con nueva motorización, y más equipamiento y tecnología.

La Fiat Toro presentó su segundo restyling en Brasil y ya tiene fecha estimada para nuestro mercado: llega este verano . Mantiene el concepto que la convirtió en referente entre las pick-ups compactas, pero gana presencia, tecnología y seguridad, sin romper con su fórmula tradicional de doble uso (ciudad/trabajo). Un “lavado de cara” a la vieja usanza: medido, práctico y pensado para durar.

En el exterior, la Fiat Toro adopta líneas más rectas y una parrilla trapezoidal que sigue el lenguaje de Pulse, Fastback y Cronos. Estrena DRL “pixelados” y faros full LED, tomas de aire en los extremos del paragolpes y un skid plate rediseñado. El resultado es una imagen más robusta , sin perder la identidad que la hizo popular.

Atrás, aparecen ópticas LED nuevas, un paragolpes más horizontal y portón de doble hoja con manija más ancha. Hasta crece un poco: 9 mm más de largo respecto del modelo anterior. Son cambios de detalle que le dan modernidad, pero respetan la receta conocida por los usuarios de Fiat Toro .

Fiat Toro Ultra 2026 Fiat Toro Ultra 2026. Foto: Stellantis.

Puertas adentro, la actualización es sobria: tablero digital de 7” con gráficos renovados, freno de estacionamiento eléctrico con Auto-Hold, nuevo selector de cambios, cargador inalámbrico y multimedia de hasta 10,1” según versión. Atrás, suma USB A y C para las plazas posteriores. Todo apunta a más confort y a una ergonomía clásica, sin estridencias, para pelearle a Ford Maverick y Rampage.

Fiat Toro Endurance 2026 Fiat Toro Endurance 2026. Foto: Stellantis.

Nueva Fiat Toro: motores, versiones y seguridad

Bajo el capot, la Fiat Toro mantiene el conocido Turbo 270 1.3 (176 CV y 270 Nm) para nafta/flex, y -la gran novedad- reemplaza el 2.0 por el nuevo Multijet 2.2 turbodiésel de 200 CV y 450 Nm de la Titano. El 1.3 va con automática de 6 y el 2.2 con automática de 9 y tracción integral. Una oferta clásica del modelo, ahora con más torque para el diésel.

En seguridad, la gama suma y ordena asistencias: frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, luces altas automáticas, sensores delanteros y traseros, cámara de reversa y seis airbags, además de un detalle esperado por muchos: frenos a disco en las cuatro ruedas. La idea es clara: más ayuda electrónica sin complicar el manejo de siempre.

Fiat Toro Freedom 2026 Fiat Toro Freedom 2026. Foto: Stellantis.

Las versiones en Brasil quedan así: Endurance (llantas de 17”, LED completos, seis airbags, multimedia 7”), Freedom (cámara trasera, 8,4”, climatizador bizona), Volcano (llantas 18”, cargador inalámbrico, apertura y arranque sin llave y ADAS opcional) y Ultra (pantalla 10,1”, look oscurecido y ADAS de serie). El tope es para las Volcano Diésel y Ranch, ambas con 4x4, control de descenso y neumáticos ATR.

Fiat Toro Volcano 2026 (1) Fiat Toro Volcano 2026. Foto: Stellantis.

En conectividad, debuta la nueva generación de Fiat ConnectMe con mayor integración: comandos remotos, actualizaciones OTA, navegación en tiempo real, Wi-Fi a bordo y asistencia 24/7. Se ofrecen distintos paquetes de servicio -desde seguridad/mantenimiento hasta uno Premium- para ajustar la propuesta sin cargar de extras innecesarios.

Los precios en Brasil arrancan en R$ 159.490 (Endurance Turbo Flex) y trepan hasta R$ 228.490 (Ranch turbodiésel). Son valores de referencia para la región; en la Argentina la marca definirá configuración y listas cuando se acerque la comercialización local.

Fiat Toro 2026 (2) Fiat Toro 2026. Foto: Stellantis.

¿Cuándo llega a la Argentina?

La Fiat Toro 2026 llega en verano y, hasta ese momento, en los concesionarios locales seguirá conviviendo el modelo actual. Como siempre, equipamiento y motorizaciones finales para nuestro país pueden variar respecto del mix brasileño, aunque la lógica indica que el 1.3 T270 y el 2.2 diésel serán protagonistas. Una transición gradual, sin apuros, como le gusta al usuario de la Toro.

Fiat Toro Ranch 2026 Fiat Toro Ranch 2026. Foto: Stellantis.

Claves rápidas de la nueva Fiat Toro