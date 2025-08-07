Cuánto sale un Fiat Cronos 0 kilómetro con valor actualizado en agosto 2025

Es el auto más popular de Fiat y volvió a ser líder de patentamientos. El valor de este mes llegó con un importante ajuste de Stellantis.

En tiempos donde los sedanes no abundan, el Fiat Cronos está marcando tendencia y volvió a ser el auto más patentado en Argentina . Producido en la planta de Ferreyra, Córdoba, este auto de buenas prestaciones y una interesante relación precio-calidad actualmente es el preferido de los argentinos ¿Cuál es su valor actualizado en agosto de 2025?

En lo que respecta a la suba del dólar , y los últimos movimientos del mercado automotor , el Fiat Cronos ha sido impactado por la suba generalizada que aplicó el Grupo Stellantis , que en algunos casos llegó hasta el 12% del valor del precio de lista de sus vehículos.

Para el Fiat Cronos, el aumento fue del 12% puntualmente, lo que representa un incremento promedio de $3.429.000 en toda la gama . Para paliar esta suba, existe la opción de ingresar en una interesante oferta de financiamiento, con una tasa del 0% a 24 meses por el 80% del valor del vehículo que ofrece Stellantis.

La nueva pantalla de 10 pulgadas que incorporó el Fiat Cronos en su rediseño de abril.

Recuperó el trono: Fiat Cronos, el auto más patentado del año

La Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA) entregó su relevamiento de patentamientos del mes de julio y en el mismo se destaca que el Fiat Cronos recuperó su trono como el auto más popular de Argentina.

En los siete meses que va del año, el Cronos registra 21.663 unidades patentadas y le sacó el primer puesto al Peugeot 208, que ahora quedó segundo con 20.989. Completa el podio una SUV, la Toyota Hilux, con 19.686.

Yendo a los números específicamente del mes de julio, Toyota Yaris fue el vehículo más patentado con 3.641 unidades, seguido del Cronos con 3.113 y la Hilux, con 2.529.

Fiat Cronos: versiones y equipamiento en Argentina

El Fiat Cronos recibió una actualización en abril de este año, aunque sin modificaciones mecánicas: mantiene el ya conocido motor 1.3 Firefly, naftero, que entrega 99 CV y 127 Nm de torque. Está disponible con caja manual de cinco velocidades o con una transmisión automática CVT que simula siete marchas, siempre con tracción delantera.

CAJA El Fiat Cronos ofrece dos tipos de transmisión: caja automática (foto) y manual.

Con una autonomía superior a los 700 kilómetros en ruta, el rediseño se enfocó principalmente en aspectos estéticos. Se retocó la trompa, cambiaron las llantas y, en general, se modernizó su apariencia sin alterar su perfil general. En materia de seguridad, la novedad más importante es que la versión más equipada –llamada Precision 1.3 CVT– vuelve a ofrecer cuatro airbags, mientras que las configuraciones más accesibles siguen contando con solo dos bolsas de aire frontales.

Las versiones intermedias –Drive 1.3 MT y CVT Pack Plus– sumaron una nueva central multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En el caso del Pack Plus con caja CVT, también incorpora ópticas delanteras full LED para luces altas y bajas, además de faros antiniebla con la misma tecnología.

Por su parte, el Cronos Precision 1.3 CVT se posiciona como la variante tope de gama. A todo lo anterior le agrega detalles como un nuevo tapizado, llantas esmaltadas de 16 pulgadas, una central multimedia renovada con conectividad inalámbrica y airbags laterales delanteros que cubren tanto el tórax como la cabeza.

Fiat Cronos El Fiat Cronos está pensado para un uso urbano, pero también muestra buenas prestaciones en ruta.

Toda la línea ofrece tecnología de ingreso sin llave (Keyless), que permite destrabar las puertas cuando la llave está cerca del auto, sin necesidad de presionar ningún botón. La entrada de gama se ofrece solo con transmisión manual, mientras que las versiones superiores brindan la posibilidad de elegir la automática con modo Sport y levas al volante.

Cuánto sale un Fiat Cronos en Agosto 2025

Este modelo se ubica entre los autos 0km más accesibles de Argentina y, por ende, es uno de los más populares del mercado. Luego de los ajustes que aplico Stellantis en los precios de lista de toda su gama de vehículos, estos son los precios del Fiat Cronos en agosto 2025: