Una pareja de influencers murió tras sufrir un grave accidente con su camioneta en una zona montañosa.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans dirigían un canal donde compartían sus aventuras todoterreno y acumulaban más de 275 mil seguidores en múltiples plataformas.

La pareja de influencers canadiense que murió en un grave accidente se había comprometido en una ruta inhóspita de la Patagonia argentina.

Una pareja de influencers que se dedicaba a registrar en videos sus aventuras todoterreno y que contaba con más de 275 mil seguidores en distintas plataformas, principalmente en YouTube, murió tras sufrir un grave accidente en una zona montañosa de la Columbia Británica, en Canadá .

Kaslo Search and Rescue (SAR) informó, sin dar mayores precisiones, que uno de ellos perdió la vida en el acto , mientras que el otro fue rescatado y trasladado a un hospital local, aunque murió en la misma noche del incidente.

"En la tarde del 7 de agosto, aproximadamente a las 6:30 p. m., el equipo de búsqueda y rescate de Kaslo recibió una llamada sobre un grave vuelco de un vehículo motorizado cerca de Silver Cup Ridge, junto al lago Trout, en lo alto de la cordillera Purcell", expresó SAR en un comunicado oficial.

Y agregó: “Se enviaron inmediatamente dos equipos terrestres, apoyados por un equipo de cuatro personas para un acceso rápido. El equipo también logró conseguir un helicóptero y un piloto locales para asistir. Dada la posible gravedad de las lesiones y la poca luz del día restante, el apoyo aéreo fue crucial”.

SAR agregó que "al llegar, el equipo localizó a un individuo sin signos vitales y a una segunda persona, encontrada lejos del lugar del accidente, que estaba desorientada y sufría heridas graves".

Un rescate difícil en un lugar complejo

Según indicó Mark Jennings-Bates, gerente de comunicaciones de SAR, se trató de un “rescate y una recuperación desafiantes para el equipo después de unos días intensamente ocupados” debido a que se trataba de un lugar con difícil acceso.

"Estaban en un camino forestal, en algún lugar entre las montañas, bastante al norte del valle, hacia el pueblo de Trout Lake", reveló.

influencers canada Una pareja de influencers murió tras sufrir un grave accidente con su camioneta en una zona montañosa.

Jennings-Bates señaló, además, que de momento no se pudieron establecer los motivos que originaron el accidente, aunque la principal hipótesis era que perdieron el control de vehículo y volcaron.

Tampoco pudo confirmar si al momento del incidente registrado en la región de West Kootenay, en la Columbia Británica rural, la pareja se encontraba grabando contenido para su canal, llamado Toyota World Runners.

La despedida de los familiares de los influencers

“Sucumbieron en un accidente en las montañas de Columbia Británica que tanto amaban”, escribió Colleen, la madre de Tourot, en su cuenta de Facebook, junto a una fotografía de la pareja en medio de montañas cubiertas de nieve.

En esa publicación, la mujer pido que mantengan a los jóvenes “presentes en sus pensamientos y oraciones”, mientras la familia y los amigos transitan el “devastador final de una increíble historia de amor”.

“Están juntos para siempre, como sabíamos que siempre estarían", completó en su emotivo homenaje a los influencers que se habían comprometido el año pasado en medio de un viaje por una ruta de la Patagonia Argentina, cerca del monte Fitz Roy. El momento, por supuesto, fue compartido con sus seguidores en un video.

Influencers 2 La foto que compartió la familia de los influencers en la emotiva despedida que le brindaron en redes sociales.

Casi una semana antes del trágico accidente, la pareja publicó un video en una isla de Vancouver. "Realmente disfrutando de todos estos jugos del verano. Nuestro primer verano en varios años en el que podemos experimentar el cambio de estaciones y la alegría que nos brinda el sol, perros empapados de la selva tropical al salir de nuestro escondite", escribieron junto a varias fotos de su vehículo y una mascota.

En la descripción de su canal de YouTube, la pareja describía los objetivos que perseguían con su actividad. "Estamos documentando nuestra creación, el plan de viaje, y esperamos dejarles sabiduría e inspiración sobre por qué viajamos y cómo pueden encontrar satisfacción al hacerlo, a su manera", detallaban.