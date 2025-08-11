Lo acusan de asesinar a su exnovia y de realizar luego escalofriantes búsquedas en internet.

El presunto autor del crimen está siendo juzgado actualmente y un detective encontró en su celular datos que pueden ser claves. La mujer está desaparecida.

Un hombre que está acusado de asesinar a su exnovia habría realizado escalofriantes búsquedas en internet luego de cometer ese crimen. Así lo aseguró un detective que investiga el caso ante la Justicia de Michigan , en Estados Unidos , donde el sospechoso está compareciendo ante la Justicia. La mujer, mientras tanto, continúa desaparecida.

Según informó la Policía en un comunicado, Ashley Elkins, de 30 años , peluquera y madre de dos hijos, fue vista por última vez el 2 de enero saliendo de su casa en aquel estado.

Su expareja y principal acusado, DeAndre Booker , de 32, fue arrestado seis días después. En un departamento de su propiedad las autoridades registraron las últimas señales del teléfono celular de Elkins.

El 9 de enero, en tanto, dio un gran paso en falso teniendo en cuenta su situación judicial: tras ser procesado ante el Tribunal de Distrito de Roseville, donde la jueza Alyia Hakim le denegó la fianza, mintió en su declaración ante la Policía.

Cuáles son los cargos que afronta el sospechoso

Booker fue acusado formalmente el 31 de ese mismo mes de homicidio premeditado en primer grado (delito grave de cadena perpetua), manipulación de pruebas (delito grave de diez años), exhumación y mutilación de cadáver (delito grave de diez años) y encubrimiento de la muerte de una persona (delito grave de cinco años).

La clave fue el hallazgo de muestras de ADN que los investigadores hallaron en el contenedor de basura del departamento.

Un poco más acá en el tiempo, el 1 de agosto, el sospechoso tuvo que afrontar su audiencia preliminar, que fue el inicio de su ante el juez.

De acuerdo con la información oficial que se puede leer en la web de la Fiscalía del Condado de Macomb, los investigadores presumen que Booker mató a Elkins mientras ella se encontraba en su apartamento y se deshizo de su cuerpo.

Qué encontraron en su teléfono

El detective Chris Moran aseguró en su declaración ante la Justicia que halló en el celular de Booker búsquedas de Google que presume están relacionados con la desaparición de Elkins.

De acuerdo con el detalle que realizó Click on Detroit, algunas de las frases que presentó Moran ante los fiscales y que al parecer encontró en el teléfono del acusado fueron: “Decirle a Dios que quiero matar a alguien”, “asesinato por ira, ex (sic)”, “disparar pistola arrojó almohada”, "¿Se puede rastrear la ubicación cuando el teléfono está apagado?", o "¿Qué pasa con la basura después de recogerla?".

“Basándonos en la información que teníamos sobre lo que pudo haber sucedido en ese momento, estas parecían las más relevantes”, comentó el detective ante el fiscal el pasado viernes.

También supuso que la búsqueda relacionada con la basura coincidía con su hallazgo de sangre en un contenedor en el departamento de Booker.

"No tengo ningún comentario real sobre lo que la gente busca o no busca [en Internet] y no sé si eso se puede cuantificar como culpa", manifestó el abogado defensor de Booker, Robbie Lang.

El acusado se declaró inocente y su juicio se reanudará el viernes 15 de agosto.