El hecho ocurrió en una provincia del norte de Sudáfrica. El comunicado oficial de la agencia que organizó el viaje.

Tragedia en un safari de caza: un millonario estadounidense murió atacado por un búfalo.

Un millonario cazador estadounidense murió tras ser embestido brutal y fatalmente por un búfalo al que intentaba cazar en un safari en la provincia de Limpopo, al norte de Sudáfrica . La víctima fue identificada como Asher Watkins, de 52 años , quien era un reconocido comerciante de propiedades en Texas y Oklahoma.

El trágico episodio, según confirmó Coenraad Vermack Safaris, una agencia especializada en viaje de caza, ocurrió el pasado domingo 3 de agosto. “Asher resultó fatalmente herido en un ataque repentino y no provocado por un búfalo ileso que estaba rastreando junto con uno de nuestros cazadores profesionales y uno de nuestros rastreadores”, informó oficialmente la firma un día después.

En un comunicado firmado por Hans Vermaak, uno de sus dueños, indicaron que se trató de “un incidente devastador”. “Nuestros corazones están con su familia y seres queridos durante este momento increíblemente difícil”, se leyó en el sitio web oficial de la empresa, que no aportó mayores detalles sobre el incidente.

“Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los familiares que están aquí con nosotros y a los que están en los Estados Unidos mientras superan esta trágica pérdida”, añadió ese mismo texto.

Watkins 2 Tragedia en un safari de caza: un millonario estadounidense murió atacado por un búfalo.

Según precisó People citando como fuente a una amiga de la familia, Watkins estaba junto a su madre Gwen, su hermano Amon y su padrastro Tony cuando ocurrió el ataque del animal.

“Asher se encontró cara a cara con uno de los cinco grandes legendarios de África: un búfalo africano", describió la mujer, quien recordó que Watkins estaba separado y tenía una hija. Y agregó: "Enfrentó el desafío con decisión, dejando este mundo como un hombre de valentía, fe y aventura".

De acuerdo con la misma fuente, Watkins tenía una página de Facebook dedicada a sus actividades al aire libre y un sitio web de su empresa donde se lo describía como “un experto comerciante de ranchos y terrenos”. Tanto la cuenta de sus redes sociales como la página de su compañía ya no se encontraban activas este viernes.

El descargo de la organizadora del safari

Según aquel mismo comunicado oficial, Coenraad Vermaak mencionó que la familia y los miembros de su equipo que estuvieron en el momento de la embestida “están comprensiblemente conmocionados”.

“Por respeto a la privacidad de la familia y de nuestro personal involucrado, no compartiremos más detalles. Solicitamos privacidad y compasión mientras todos los afectados asimilan esta tragedia”, explicaron.

Watkins 3 Tragedia en un safari de caza: un millonario estadounidense murió atacado por un búfalo.

Luego, enviaron sus condolencias a la familia de la víctima y señalaron: “Son amigos de toda la vida y forman parte de la familia CVS. Los acompañamos en nuestros pensamientos y oraciones”.

“CVS continuará apoyando a la familia en los próximos días y semanas y estamos cooperando plenamente con todas las autoridades pertinentes para garantizar que se sigan todos los procedimientos”, cerró el comunicado.

Qué se sabe del ataque del búfalo que mató al cazador

Si bien no hubo confirmación oficial de ningún tipo, distintos medios locales sostuvieron que Watkins y su equipo comenzaban a acechar al animal cuando éste se abalanzó contra ellos y arremetió contra el millonario estadounidense. La violencia del impacto de los cuernos del animal le provocó heridas mortales.

Según la Fundación Africada de Vida Salvaje los búfalos africanos son animales hervíboros grandes y pesados, similares a las vacas, de entre uno y dos metros de altura y entre 300 y 835 kilogramos, aproximadamente.

“Varían mucho no solo en tamaño, sino también en la forma de sus cuernos y su coloración. Los adultos suelen ser de color gris oscuro o negro (o incluso parecen rojos o blancos si se han revolcado en barro de ese color) y las crías suelen ser de color marrón rojizo”, describe la organización en su sitio web.

Además, agrega que “fuera de los parques nacionales, estos gigantes se consideran plagas de cultivos y animales peligrosos debido a su tamaño, agresividad y formidables cuernos”.