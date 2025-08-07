Colapsó un puente peatonal colgante en China y murieron al menos cinco personas: el momento de la caída

El hecho se registró cuando un cable de la estructura se rompió y la plataforma se inclinó. Reportaron al menos 24 heridos

El impactante colapso de un puente peatonal colgante en el noroeste de China provocó la muerte de cinco personas y dejó al menos 24 heridos . El trágico hecho sucedió cuando un cable de la estructura se cortó y la plataforma se inclinó, generando la caída de los transeúntes al río y a las rocas.

En específico, el accidente ocurrió en horas de la tarde del miércoles en el área escénica de Xiata, ubicada en el condado de Zhaosu, en la región autónoma de Xinjiang, un destino popular entre los turistas por la belleza de sus paisajes naturales.

Las autoridades indicaron que las personas heridas fueron trasladadas a un hospital local para recibir la atención médica adecuada. Entre ellas había dos que presentaban lesiones de gravedad .

El área turística continuaba cerrada este jueves luego de la contingencia, mientras los investigadores intentaban establecer las causas del incidente sobre el puente Jiangjun (Puente General).

Desesperación tras el colapso del puente

Las imágenes que circularon en redes sociales dieron cuenta de la magnitud del hecho: si bien el puente no estaba demasiado elevado, a partir de lo repentino del suceso, y de la gran cantidad de rocas filosas y a la correntada de agua helada que los esperaba debajo, se puede explicar la magnitud de las consecuencias.

En los videos se nota al puente inclinado sobre unos de sus lados cruzando el río. Debajo, varias personas se encuentran de pie y otras asistiendo a quienes permanecían recostadas producto de sus lesiones.

Un turista dijo a Global Times que vio a gente caer al río y a las rocas durante el episodio. Contó, además, que algunas personas quedaron atrapadas en el puente. Los visitantes utilizaban la plataforma para llegar hasta los lugares donde podían obtener visiones panorámicas únicas.

Otro testigo que citó el mismo medio y dijo estar en el puente cuando ocurrió el accidente, escribió en la red social Xiaohongshu que en el momento del colapso había viento y que muchos adultos y sus hijos lo sacudían al caminar.

La investigación del incidente

La Oficina de la Comisión de Seguridad Laboral del Consejo de Estado de China conformó un grupo de trabajo para llevar a cabo en el lugar del incidente una investigación destinada a conocer las razones del colapso del puente.

Según informó este jueves el Ministerio de Gestión de Emergencias, lo conforman integrantes de ese organismo junto con personal del Ministerio de Cultura y Turismo y la Administración Nacional de Silvicultura y Praderas.

El equipo se dedicará a brindar orientación a las autoridades locales sobre el tratamiento de los heridos y la investigación del accidente.

Según primeras estimaciones pudo haber sido causado por un mantenimiento deficiente y, sumado a eso, por excederse en la cantidad de personas que circulaban por el puente al momento de su caída.

Medios locales como Jiemian News recordaron un incidente parecido que tuvo lugar el 19 de junio de 2024 en el Puente Jiangjun, donde la rotura de un cable de suspensión también provocó una grave inclinación del puente.