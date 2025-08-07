Revelaron de qué murió Ari Buchman, otra de las nenas que iba con la nieta de Cris Morena en el velero

En las últimas horas se conocieron los resultados de la autopsia de la nena de 10 años. Estuvo varios días en terapia intensiva.

Un fatal accidente entre un velero y una barcaza ocurrió en Miami Beach y dejó com o saldo a tres menores de edad sin vida: Mila Yankelevich, de 7 años, nieta de Cris Morena , Erin Victoria Ko Han de 13 y de nacionalidad chilena, y Arielle " Ari " Buchman , de 11 años.

La tercera víctima de este fatal accidente permaneció durante seis días internada en terapia intensiva. El pasado domingo, se celebró un funeral junto a sus seres queridos para despedirla en el Temple Menorah, reconocida sinagoga de Miami.

Mientras continúa la investigación, desde la Oficina de Medicina Forense de Miami Dade, confirmaron que Ari murió por complicaciones debidas al ahogamiento que sufrió. La menor era la menor de los tres hijos de Todd Buchman y Rhonda Mitrani, familia muy querida por la localidad.

Ari Buchman y sus padres son de nacionalidad estadounidense, pero Rhonda, la mamá de la nena, es hija de padres argentinos y cubanos. Oriunda de Mendoza, reveló Clarín.

"En el día más triste del calendario judío, mi familia llora la pérdida de nuestra prima Arielle, de 10 años, quien falleció como resultado de un trágico accidente de velero que ocurrió a principios de semana", escribió en sus redes sociales el exalcalde de Bal Harbour, Gabriel Groisman, de origen argentino y primo de la menor.

"Es una de esas tragedias que realmente no tenían por qué ocurrir y no tenían por qué ocurrirle a una alma tan maravillosa", lamentó el rabino Eliot Pearlson, quien ofició el funeral de la menor. "Era muy cariñosa, muy generosa, muy atenta", recordó con profunda tristeza.

Qué reveló la autopsia de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena

Este jueves se conocieron los resultados de la autopsia a Mila. El resultado forense reveló que tanto la menor de 7 años, como Erin Ko -la otra menor de 13 años que falleció en el brutal accidente- no murieron por el impacto, sino que fue producto del ahogamiento cerca de la Bahía Biscayne.

Por el momento, la Justicia intenta establecer por qué ambas embarcaciones coincidieron en esa zona, si hubo negligencia y quién infringió las normas de navegación.

Qué se sabe sobre el brutal accidente

En la embarcación viajaban otra nena, identificada como Calena Gruber, de 7 años, que fue enviada a casa luego de que le realizaran varios puntos de sutura, y una adolescente de 19 años, quien estaba al cuidado del grupo de menores que disfrutaban de un campamento de verano organizado por la Miami Yacht Club Youth Sailing Foundation. Todos ellos resultaron ilesos.

La Florida Fish and Wildlife Commission quedó a cargo de la respuesta inicial y la Guardia Costera de Estados Unidos investiga las causas del choque.

Murieron dos nenas en un brutal accidente en Miami una era nieta de Cris Morena

En tanto, el gobierno argentino comenzará a investigar las causas del trágico accidente náutico, que provocó la muerte de Mila, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Allí también perdió la vida Erin Ko, una niña chilena de 13 años. Informaron que abrieron un expediente que buscará entender cómo se producto el brutal impacto entre el velero en el que iban las menores y una barcaza.

La investigación a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte, tiene como objetivo determinar qué fue lo que ocasionó el impacto entre el velero y la barcaza en las costas de Miami, para luego establecer qué medidas habría que implementar para que no vuelva a suceder, según informó Infobae.