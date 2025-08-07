Un ministro sufrió un ACV durante una entrevista en vivo: las imágenes del impactante momento

Las imágenes muestran el momento exacto en que comienza a tener el ACV. El hombre está grave y lucha por su vida.

Los conductores le preguntaron si se encontraba bien, pero no recibió respuesta. La transmisión fue interrumpida.

Minutos de tensión y susto se vivieron durante un programa televisivo, cuando u n ministro sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) m ientras trataba de responder una pregunta. Comenzó a mostrar signos de malestar y dificultad del habla.

El protagonista de este episodio fue ministro serbio de Inversiones Públicas , Darko Glisik. Durante la conversación con los presentadores Da Djordjevic y Predrag Srappa -de un programa matutino del Canal Pink de Serbia- quien empezó a tartamudear y se lo vio confundido , con su labio cayendo y parpadeando rápidamente.

Los conductores del programa, al darse cuenta de su evidente malestar, le preguntaron si se encontraba bien, pero no recibió respuesta. La transmisión fue interrumpida y se cortó la señal en medio de la entrevista.

Un ministro sufrió un ACV durante una entrevista en televisión.

Cómo se encuentra el ministro que sufrió el ACV

Horas después, el ministro de Salud serbio, Zlatibor Loncar, confirmó que Glisik sufrió un ACV y que fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Según Loncar, el tiempo de respuesta fue clave para su supervivencia.

"Lo bueno es que llegó en menos de una hora al quirófano y estas intervenciones tienen mayor éxito y mejores resultados cuando se realizan lo antes posible. Todo se hizo en el menor tiempo posible", manifestó.

La operación fue exitosa, aunque su estado clínico continúa siendo grave. Loncar advirtió que el ministro "sigue luchando por su vida" y permanece bajo cuidados intensivos.

Luego de la Fuentes del canal de televisión afirmaron que el presentador Pedrag Sarapa también requirió atención médica tras sufrir un ataque de ansiedad en medio de la impactante situación. Fue atendido en urgencias y posteriormente dado de alta.

Al conocerse la noticia, el Presidente Aleksandar Vucic manifestó su apoyo a Glisik y lo visitó en el hospital. Al salir, confirmó a los medios que "se siente mejor" y mantuvo una conversación con él. "Todavía le cuesta un poco, pero la alegría que tengo y tiene él es indescruptible", agregó. Luego compartió en su cuenta de Instagram una foto con él y transmitió un mensaje de aliento: "Darko, aguanta. No te rindas".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aleksandar Vui (@buducnostsrbijeav)

La presidenta del Parlamento serbio, Ana Brnabic, también se refirió al inusual caso y pidió por el bienestar de Glisic. "Quiero brindar todo mi apoyo, amor y energía a nuestro Darko y a su familia", dijo. "Este caso nos ha afectado mucho a todos, porque en el partido SNS formamos parte de una gran familia, y por eso este es un día especialmente difícil y triste", agregó.

ACV: la importancia de actuar a tiempo

El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las enfermedades más frecuentes en el consultorio de neurología y representa una de las principales causas de discapacidad en adultos.

A-ACV.gif

Es una patología que se puede tratar, pero para eso es fundamental que el paciente llegue a tiempo. Los principales signos de advertencia son:

-Debilidad repentina de la cara, el brazo o la pierna, especialmente de un lado del cuerpo.

-Confusión o dificultad para hablar o comprender el habla.

-Dificultad súbita para caminar.

-Mareos, pérdida del equilibrio o la coordinación.

-Dolor de cabeza severo sin causa conocida.

-Dificultad súbita para ver con uno o ambos ojos.