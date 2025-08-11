ANMAT lanza alerta nacional por un suplemento dietario peligroso para la salud

El organismo confirmó que el producto ingresó sin controles al país y advirtió sobre el peligro de consumirlo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) ordenó el retiro inmediato de un suplemento dietario, tras comprobar que ingresó al país sin autorización y que no cuenta con los registros necesarios para su venta. La medida busca prevenir posibles daños a la salud de los consumidores.

La alerta comenzó con una consulta puntual de un consumidor que, al ver el suplemento “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize” en venta en plataformas online, sospechó que no se trataba de un producto debidamente autorizado. Este aviso llegó al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que inició una investigación para determinar la situación legal y sanitaria del artículo.

El trabajo del INAL, junto con otras áreas de la ANMAT, permitió confirmar que el producto no contaba con el registro obligatorio para su importación ni para su comercialización en Argentina. Esto implica una violación directa a la Ley 18.284 y al Decreto 2126/71, que regulan la elaboración, fraccionamiento y venta de alimentos y suplementos en el país.

Sin posibilidad de verificar su origen, procesos de fabricación o controles de calidad, el suplemento quedó automáticamente catalogado como ilegal y riesgoso para el consumo.

Medidas drásticas para frenar su circulación

Ante la gravedad del hallazgo, la ANMAT resolvió prohibir de manera total la elaboración, fraccionamiento, distribución y venta del suplemento Wondercow Colostrum. Esta restricción no solo abarca a los comercios físicos, sino también a cualquier plataforma de comercio electrónico, donde el producto se ofrecía activamente.

El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL comunicó el caso al Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), con el fin de coordinar acciones en todo el territorio nacional. De esta forma, se busca que las autoridades provinciales y municipales colaboren en la detección y retiro de cualquier unidad que todavía circule en el mercado.

suplemento La ANMAT confirmó que el producto se vendía sin controles y ordenó su retiro inmediato.

La disposición oficial también advierte que el consumo de productos no registrados puede implicar serios riesgos, ya que no existe garantía de que cumplan con las condiciones de inocuidad exigidas. Esto incluye la posibilidad de contaminación con microorganismos, presencia de sustancias no declaradas o concentraciones inadecuadas de ingredientes activos.

Recomendaciones para los consumidores

La ANMAT solicita a la población que, en caso de encontrar este suplemento o cualquier otro de características similares, evite adquirirlo y denuncie su presencia a las autoridades sanitarias locales. También recuerda que la única forma de confirmar la legalidad de un alimento o suplemento es verificando su número de registro en el envase y comprobando que figure en los listados oficiales disponibles en su sitio web.

Los especialistas recomiendan tener especial precaución con las compras realizadas a través de redes sociales o tiendas digitales, ya que estos canales facilitan la circulación de productos sin control sanitario.

En este contexto, el caso Wondercow deja en evidencia la importancia de las denuncias ciudadanas para detectar irregularidades y prevenir posibles daños. Cada reporte puede ser el punto de partida para investigaciones que protejan la salud pública.

Con esta medida, la ANMAT busca frenar de inmediato la distribución de un suplemento cuyo origen y condiciones de producción resultan desconocidos. La intención es clara: impedir que un producto sin respaldo legal ni certificación de seguridad llegue a la mesa de los argentinos.