Conmoción por la muerte de un influencer de 20 años: "Tenía un espíritu vibrante"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chase Filandro (@chase_fil)

Si bien la muerte del joven fue el 31 de julio en circunstancias no difundidas por su familia, recién se conoció en las últimas horas. La revista People descubrió un posteo en la plataforma GoFundMe en el que se pedía dinero para poder hacerle un monumento en su memoria, algo que publicó su hermana Franki.

"Mi hermano, Chase Filandro, era una luz brillante con un entusiasmo increíble por la vida. Muchos lo querían de forma indescriptible y él les abría su corazón a todos. Era un viajero apasionado y se conmovía con la belleza de los Parques Nacionales. Siempre recibía a los desconocidos con una sonrisa e hizo amigos en todos los caminos que recorría", escribió su hermana.

influencer murio estados unidos

Además de su perfil como creador de contenido, Filandro era estudiante de arte dramático en la NYU Tisch School of the Arts y había sido entrenado por reconocidos docentes como Mary McCann, Matias De La Flor y Regina Schnieder. Participó en las películas Son of Gacy y Fck it We Ball* y se desempeñó en teatro.

Su faceta artística también lo llevó a ser vocalista de la banda indie Just Add Water, que ofrecía conciertos alrededor de Long Island, y asistía alTake 2 Actor’s Studio en Huntington, NY, donde fue recordado por su "espíritu vibrante" y la energía que transmitía a quienes lo rodeaba.

"Tenía un espíritu vibrante. Traía alegría a cada habitación. Su presencia fue un regalo y su ausencia deja un vacío en nuestros corazones que nunca podrá llenarse", aseguraron desde el instituto donde era alumno.

El reconocido influencer de 30 años que anunció su propia muerte

También generó gran conmoción en las redes sociales la muerte de Tanner Martin, un famoso influencer de 30 años. El joven se hizo famoso por documentar su enfermedad y posteriormente dejar pregrabado un video anunciando su propia muerte.

La muerte del influencer ocurrió 41 días después de que diera la bienvenida a su primer bebé, una niña, junto a su esposa Shay Wright, con quien comenzó a documentar su diagnóstico de cáncer colorrectal en noviembre de 2020.

En la grabación, compartida el último miércoles en su cuenta de Instagram muestra al influencer con su actitud característica: sonriente, cálido y con su particular sentido del humor. “Hola, soy yo, Tanner. Si estás viendo esto, estoy muerto”, dijo, rompiendo la solemnidad del anuncio con una carcajada y bromeando sobre la situación.