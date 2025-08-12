Alerta en el paso Cardenal Samoré por un sicario chileno que habría ingresado a Neuquén

Se trata de Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de un homicidio ligado a la banda del “Rey de Meiggs”. Argentina y Chile coordinan un operativo binacional para evitar su ingreso.

Un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad de Argentina y Chile se desplegó en las últimas horas en el paso internacional Cardenal Samoré y otros cruces de la cordillera , ante la sospecha de que un sicario chileno buscado por homicidio podría intentar cruzar hacia la región de los lagos neuquinos. El hombre, identificado como Alberto Carlos Mejía Hernández, está acusado de participar en un crimen vinculado a la organización criminal liderada por el “Rey de Meiggs”.

La subsecretaria de Seguridad Pública de la Región de Los Lagos, Patricia Rada, confirmó que se intensificaron los controles fronterizos en Samoré, Peulla, El Límite y Río Encuentro . Las medidas incluyen filtros migratorios, chequeos biométricos y un sistema de intercambio de información en tiempo real entre Carabineros, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y las fuerzas argentinas.

En Argentina, las alertas fueron emitidas para las provincias patagónicas con pasos internacionales, con el objetivo de detectar y detener al sospechoso en caso de que cruce la frontera.

Sospechas y movimientos recientes

Fuentes de seguridad señalaron que Mejía Hernández habría sido visto recientemente en la ciudad chilena de Osorno, a poco más de 100 kilómetros de Villa La Angostura. Este dato encendió las alarmas, ya que la cercanía podría facilitar un intento de fuga hacia territorio argentino, especialmente a destinos turísticos como la propia Villa o San Carlos de Bariloche.

Argentina emitió una alerta roja y, junto con la coordinación bilateral, trabaja para evitar que el sospechoso se asiente en la zona andina, un área donde la cercanía de pasos fronterizos y rutas internacionales favorece el desplazamiento.

Los patrullajes y retenes se reforzaron tanto en las rutas de acceso al paso Cardenal Samoré como en otras vías alternativas que podrían ser utilizadas para el cruce ilegal.

La banda del “Rey de Meiggs”

La investigación sobre Mejía Hernández está vinculada a la organización criminal conocida como la del “Rey de Meiggs”, con base en Santiago de Chile. Esta banda, dedicada al contrabando, comercio informal y delitos violentos, se encuentra en la mira de las autoridades chilenas desde hace años. El homicidio que se le atribuye al sicario formaría parte de un ajuste de cuentas interno.

El operativo tiene lugar en plena temporada invernal, cuando el paso Cardenal Samoré registra un alto flujo de turistas y transporte de carga. Por eso, las autoridades destacaron la importancia de extremar la vigilancia sin afectar el tránsito regular.

Asimismo, pidieron a la comunidad que, ante cualquier información o avistamiento de personas con las características del sospechoso, se comunique de inmediato con Carabineros o la Policía argentina, evitando cualquier contacto directo. En Villa La Angostura, el número de la Comisaría 28 es 0294-4494121.