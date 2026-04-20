Imágenes sensibles: brutal ataque en el rodaje de una conocida serie colombiana dejó tres muertos

El hombre comenzó a atacar a cuchillazos en el set de grabación. Hay varios heridos. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Un brutal crimen se registró en el rodaje de una serie en Bogotá, Colombia . Un ataque con arma blanca dejó un saldo de tres personas muertas y un herido que permanece internado.

El episodio ocurrió en el barrio Los Laches , en cercanías del Instituto Roosevelt, donde se desarrollaba la grabación de la serie " Sin senos sí hay paraíso 4" . Según la reconstrucción oficial, un hombre irrumpió en el set sin previo aviso y atacó a uno de los trabajadores.

Según se conoció por los registros de una cámara de seguridad, un productor se encontraba apoyado sobre la reja de un estacionamiento hablando con otra persona y, a sus espaldas, se acerca una persona que saca un cuchillo de su bolsillo y lo agrede sin mediar palabra.

La reacción de quienes estaban en el set derivó en una pelea en la que el atacante hirió a más personas antes de ser reducido. El caos se desató de inmediato y otra persona fue brutalmente herida, dejando así este momento un saldo de tres muertos, incluso el agresor.

Filtran videos de seguridad del doble asesinato en la producción de 'Sin senos sí hay paraíso 4' en Bogotá

Los trabajadores asesinados en el set fueron identificados como Henry Benavides de 45 años de edad y Nicolás Francisco Perdomo de 18 años. El agresor era Josué Cubillos García de 24 años de edad.

Una cuarta persona resultó lesionada y fue trasladada al Hospital San Ignacio, donde permanece bajo observación médica. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un parte oficial actualizado sobre su evolución.

Cuatro personas fueron detenidas tras el ataque en el rodaje

"Un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma a un ciudadano. Posteriormente, personas que se encontraban en el lugar intervienen, pero el victimario causa heridas a dos personas más", explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

agresor rodaje serie

Tras el hecho, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso judicial correspondiente. Las autoridades comenzaron una investigación que permita esclarecer el caso.

Por el momento, se encuentra en un proceso de recolección de testimonios de testigos, la inspección del lugar y la recopilación de evidencia física.

Qué se sabe del agresor que mató a tres personas

Según reveló el medio local El Tiempo, el joven, de 24 años, tenía un historial clínico complejo. "Esta persona ya había tenido una historia clínica en la cual el diagnóstico psicótico de trastorno psicótico asociado a consumo de sustancias estupefacientes, y también un diagnóstico diferencial de esquizofrenia", señaló el brigadier general.

Además, indicó que "ya había sido atendida y hospitalizada por temas psiquiátricos y por drogadicción en varios institutos".

rodaje serie colombia

Gran conmoción en Colombia tras la muerte de los productores

La noticia no solo generó conmoción en Colombia, sino que provocó una reacción en cadena de los protagonistas de la saga, quienes utilizaron sus redes sociales para procesar la tragedia. Estefanía Gómez, visiblemente afectada, compartió un mensaje que resumió el sentimiento de vulnerabilidad que atraviesa el grupo: "La vida es un instante. Hoy lo sentimos más".

Por su parte, Majida Issa y la gran protagonista de la serie, Carmen Villalobos, se unieron bajo la consigna #SilencioEnElSet, un movimiento que busca visibilizar los riesgos que corren los trabajadores de la industria y honrar a los fallecidos.

Issa describió la situación como una mezcla de "lágrimas de felicidad y tristeza", agradeciendo el apoyo mutuo entre los compañeros en este momento de crisis.