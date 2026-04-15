Descubrieron una nueva especie de araña y la bautizaron "Pink Floyd": el verdadero motivo de su nombre

Se trata de una especie pequeña que despertó la atención de los especialistas. Puede cazar presas hasta seis veces más grande que ella.

Una pequeña araña fue descubierta recientemente y llamó la atención de la comunidad científica por su capacidad. El especial nombre con la que la bautizaron y el potencial que hallaron en esta especie.

El hallazgo que se concretó en Colombia fue publicado en una revista científica especializada, y aporta datos sobre el comportamiento de este arácnido, q ue se adapta con facilidad a espacios intervenidos por el ser humano. Su presencia en paredes y estructuras domésticas la convierte en un actor relevante dentro del equilibrio ecológico en ciudades .

Bautizada como Pikelinia floydmuraria, en homenaje a la banda Pink Floyd , la especie no solo destaca por su nombre, sino también por su potencial como controlador natural de plagas en entornos urbanos. Especialistas destacaron que puede cazar presas mucho más grandes que ella.

"Pink Floyd", una araña que sorprende por su capacidad de caza

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es la relación entre el tamaño de la araña y sus presas. Investigadores registraron que ejemplares de Pikelinia floydmuraria pueden capturar insectos que llegan a ser hasta seis veces más grandes que su propio cuerpo.

araña2 La araña descubierta en Colombia vive en paredes y muestra una gran eficacia para cazar insectos urbanos

Este comportamiento la posiciona como un depredador altamente eficiente en ambientes urbanos. Entre sus presas habituales se encuentran hormigas, moscas, mosquitos y escarabajos, todos insectos asociados a molestias domésticas o riesgos sanitarios.

El estudio también destaca que esta especie pertenece al grupo de las arañas sinantrópicas, es decir, aquellas que viven en estrecha relación con el entorno humano. Su capacidad de adaptación le permite aprovechar recursos disponibles en viviendas y construcciones.

Adaptación urbana y vínculo con el entorno humano

Pikelinia floydmuraria: el nombre de la especie no es casual. El término “muraria”, derivado del latín “pared”, hace referencia a su preferencia por habitar superficies verticales, como muros o estructuras edilicias. A su vez, el guiño a Pink Floyd remite al álbum “The Wall” (el muro), en una combinación que mezcla ciencia y cultura popular .

Uno de los rasgos más interesantes es su estrategia para aumentar la captura de alimento. La araña suele ubicar sus telarañas cerca de fuentes de luz artificial, donde se concentran insectos atraídos por la iluminación. Este comportamiento le permite optimizar su actividad depredadora.

La elección del hábitat no es aleatoria, sino una respuesta a las condiciones creadas por el entorno urbano. En ese sentido, la especie representa un ejemplo claro de cómo algunos organismos se ajustan a los cambios generados por la actividad humana.

Un rol en la salud urbana y nuevas líneas de investigación

Más allá de lo llamativo del descubrimiento, los investigadores destacan el valor ecológico de estas arañas. Actúan como reguladoras de poblaciones de insectos, muchos de los cuales están vinculados a la transmisión de enfermedades o al deterioro del ambiente urbano .

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El estudio también abre nuevas preguntas. Los especialistas proponen avanzar en análisis moleculares y estudios basados en ADN para comprender mejor el origen y la evolución de esta especie. Además, buscan determinar con mayor precisión su impacto real en los ecosistemas urbanos.

La investigación incluyó comparaciones con otras especies del mismo género, lo que permitió identificar similitudes estructurales y posibles vínculos evolutivos. Sin embargo, todavía hay aspectos poco explorados sobre su biología y comportamiento.

El descubrimiento de la araña "Pink Floyd" no solo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad en América Latina. También pone en evidencia el papel que pueden tener especies pequeñas y poco visibles en la dinámica de las ciudades.