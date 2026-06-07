Lanzan Instagram Plus: ¿Qué es, cuánto cuesta y qué funciones tiene?

La suscripción de Meta incorpora herramientas para analizar audiencias, mejorar la interacción con seguidores y personalizar la experiencia dentro de la App.

Con el lanzamiento de Instagram Plus, Meta asegura una experiencia más sofisticada y moderna dentro de la red social.

Meta lanzó Instagram Plus , una nueva modalidad de suscripción orientada a creadores de contenido y usuarios que buscan acceder a funciones premium dentro de la plataforma de fotos y videos.

El servicio comenzó a desplegarse a nivel global, incluida Argentina , y suma herramientas de personalización , nuevas estadísticas sobre Stories y opciones adicionales para interactuar con amigos dentro de la plataforma.

La propuesta incorpora características que no forman parte de la experiencia tradicional de la red social, como Stories que pueden permanecer activas durante 48 horas , información sobre cuántas veces fueron vistas nuevamente, listas de audiencia personalizadas y nuevas opciones para destacar contenido dentro del perfil.

Cómo funcionará Instagram Plus

Meta aclaró que Instagram Plus funcionará como una mejora opcional para quienes quieran acceder a funciones premium y remarcó que la app seguirá siendo gratuita y que ninguna de las herramientas actuales desaparecerá ni cambiará como consecuencia de este lanzamiento.

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La iniciativa se enmarca en la creciente apuesta de las plataformas digitales por los modelos de suscripción, una estrategia que busca ofrecer funciones avanzadas a determinados usuarios sin modificar la experiencia principal del servicio.

Las nuevas funciones de Instagram Plus

Las novedades de Instagram Plus están organizadas en tres áreas: interacción con amigos, estadísticas adicionales y personalización.

Dentro del primer grupo aparece Story Spotlight, una herramienta que permite dar mayor visibilidad a las Stories entre los contactos. También se incorpora Super Hearts, una nueva forma de reaccionar a las historias mediante corazones animados diseñados para destacar más que una reacción convencional.

Otra de las funciones destacadas es la posibilidad de crear múltiples audiencias para Stories. Esto permite organizar distintos grupos de personas y decidir con mayor precisión quién puede ver cada publicación temporal.

Instagram Plus también habilita Story Extend, una opción que amplía la duración de las Stories hasta 48 horas, el doble del tiempo habitual disponible en la plataforma.

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Una herramienta para entender el alcance de las Stories

Uno de los focos de la suscripción está puesto en ofrecer más información sobre el comportamiento de la audiencia.

Los usuarios podrán utilizar Story Preview para ver Stories de manera discreta, sin la necesidad de reaccionar inmediatamente al contenido.

Además, Instagram Plus incorpora estadísticas de revisualización que permiten conocer cuántas veces una misma Story fue vista nuevamente por otras personas. La plataforma también suma una herramienta de búsqueda dentro de la lista de visualizadores para verificar rápidamente si una persona específica vio una historia.

Estas funciones apuntan a brindar una comprensión más detallada sobre cómo interactúan los seguidores con el contenido compartido.

Nuevas opciones para personalizar perfiles y publicaciones

La nueva suscripción también agrega herramientas orientadas a la personalización.

Los usuarios podrán elegir entre distintos íconos exclusivos para la aplicación, modificar la tipografía de su biografía y fijar hasta seis publicaciones en el perfil para destacar contenido relevante.

Otra de las novedades permite publicar directamente en el perfil o en las Stories destacadas sin que esas publicaciones aparezcan en el feed de los amigos.

Según Meta, Instagram Plus es apenas el comienzo de una estrategia que continuará evolucionando. La compañía adelantó que incorporará nuevas funciones exclusivas durante los próximos meses, con el objetivo de ampliar las posibilidades de personalización, interacción y análisis dentro de la plataforma.

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Mientras tanto, la versión gratuita de Instagram seguirá funcionando exactamente igual que hasta ahora, y los usuarios podrán decidir si desean mantener la experiencia tradicional o acceder a las herramientas adicionales que ofrece la nueva suscripción.

¿Cuánto costará Instagram Plus?

Según informó Meta, el precio de la suscripción de Instagram Plus en Argentina es 1.99 dólares.

Si todavía no tenés disponible la opción, desde la empresa aclararon que se irá desplegando de a poco, por lo que si la querés activar, te recomendamos actualizar la app y si todavía no apareció, esperar porque en breve estará disponible.