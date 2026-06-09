Difunden la última foto del Indio Solari: fue tomada horas antes de su muerte

Tras la muerte de mítico cantante, en las redes sociales comenzó a circular la última foto que Gastón Daus le tomó al ídolo del rock. Fue el pasado jueves 4 de junio.

Tras horas de angustia y dolor, por la muerte del Indio Solari , que ocurrió este viernes 5 de junio y movilizó a más de un millón de personas que lo despidieron en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico (partido bonaerense de Avellaneda), trascendió en redes sociales la última foto que le tomaron .

La fotografía que le tomaron al músico que supo marcar el inicio y fin de una época, aunque su música perdurará en el tiempo. La postal lo muestra al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el jardín de su casa en Parque Leloir, con lentes negros y ayudándose con un bastón.

La fotografía fue tomada por Gastón Daus, el pasado jueves 4 de junio, apenas un día antes de que la noticia de la muerte del Indio despertara con tristeza a todo el país.

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La conmovedora historia de la fanática que fue consolada por la esposa del Indio Solari

El Indio Solari fue despedido el último fin de semana por una multitud de fieles fanáticos. Dentro de todas las historias que tomaron relevancia en medio de días tan tristes y cargados de nostalgia, hubo una escena que logró conmover a muchos. Una joven fan, desbordada de emoción, se acercó a las vallas que protegían el acceso al féretro. Lloraba con una angustia genuina y alcanzando a Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como Viru, la esposa del Indio durante cuarenta y cinco años.

Viru, que siempre eligió el perfil bajo y la distancia del centro de la escena, cruzó las vallas, se acercó a la joven y le brindó un gesto que conmovió a más de uno. La tomó de la cara con ambas manos, le habló con ternura y le pidió que se tranquilizara, que la escuchara. “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo con calma, en medio de la emoción de quienes presenciaban la escena. La fan, entre lágrimas y palabras cortadas, buscaba consuelo. Viru no dudó en abrazarla. “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”, le prometió, sellando el instante con un acto de empatía y contención que resumió, en pocos segundos, el espíritu de la despedida.

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El video del encuentro se viralizó en cuestión de minutos, replicando ese abrazo miles de veces en redes sociales y grupos de seguidores. Para muchos, la imagen de Viru conteniendo a la joven se transformó en símbolo de la última despedida, un gesto que encarnó el amor y el respeto que definieron la vida de la pareja.

Mientras la conmoción recorría el lugar, otras dos mujeres se acercaron a Viru. Le dieron la mano y le agradecieron entre sollozos. “La mejor compañera fuiste vos en todos estos años. Gracias, gracias por lo que hiciste por nosotras”, le dijeron, en una síntesis de gratitud colectiva. Viru, sin abandonar su calma, escuchó y recibió cada muestra de afecto, cada palabra de agradecimiento, sin buscar protagonismo.