La millonaria herencia del Indio Solari: quiénes heredarán y qué pasará con su música

Luego de la emotiva despedida de sus fanáticos, habrá un proceso legal luego de su muerte en torno a su fortuna. Cuáles son los principales puntos a tener en cuenta.

La muerte de Carlos "El Indio" Solari dejó un fuerte dolor en sus seguidores, que colmaron las calles de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, para despedirlo en una última misa ricotera que tuvo aproximadamente un millón de personas, según estiman. En medio de esa situación emocional, hay cuestiones legales por resolver en torno a la muerte del artista.

Uno de los procesos que tendrá por delante la familia del artista es la sucesión, debido a que deberá realizarse el trámite de herederos. Según se conoció, el proceso iniciaría en el Juzgado Civil de Morón , distrito donde vivía y murió el artista. Cuando presenten la partida de defunción del artista, los herederos podrán iniciar formalmente el trámite.

Lo cierto es que durante su carrera profesional como cantante ha cosechado una fortuna económica. Más allá de esto, es una cuestión a tener en cuenta el dinero que seguirá generando la imagen del reconocido artista: es que en el medio están derechos sobre su obra musical, posibles reediciones, merchandising oficial, su domicilio en Parque Leloir y proyectos que estarían en proceso.

Inidio Solari hijo

Sobre estos temmas habrá que evaluar quiénes serán los dueños de la fortuna. Siguiendo con las leyes argentinas tal y como están dispuestas, el hijo es el heredero principal, seguido por el cónyuge o conviviente, por lo que su único hijo Bruno Solari, de 25 años, y Virginia Inés "Viru" Mones Ruiz, su pareja de 45 años y madre de Bruno, serían los principales protagonistas.

Este camino legal, donde se respetaría ese orden, se tendría en cuenta si el artista no dejó un testamento. En caso que esté hecho, se seguirán los pasos del escrito, sino se distribuirían de la forma mencionada anteriormente.

Qué empresas deberán resolver su futuro

En este contexto, deberá resolverse qué sucede con la empresa Erks SA, fundada por el artista en 1992 junto a Skay Beilinson y Carmen "La Negra Poli" Castro para controlar el catálogo y derechos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Según se conoció, está registrado en el INPI para las tres por partes iguales y vence en 2030.

Quien herede al Indio deberá mantener un diálogo con Skay y Poli sobre el futuro de la empresa que aún sigue activa. Por otra parte, la marca "Indio Solari" corresponde exclusivamente al artista.

Indio Solari Pareja

Las demandas al artista que continúan

Solari tenía al menos cinco demandas por daños y perjuicios activas en el fuero civil porteño. Cabe destacar que la muerte del artista no extingue la responsabilidad civil pero si la penal, por lo que la sucesión debe hacerse cargo de resarcimiento que la Justicia imponga.

Uno de los casos es de una joven de Castelar que sostiene haber sufrido una doble fractura de mandíbula en el histórico show hecho en Olavarría en 2017, por lo que tuvo que colocarse dos planchuelas de titanio y 24 tornillos.

En 2019 le dio inicio a la demanda, con un reclamo de 9,3 millones de pesos. En la misma está involucrada la productora En Vivo S.A. y la Municipalidad de Olavarría, sectores con quiénes pactaron una mediación el mes pasado. La causa sigue abierta sin resolución.