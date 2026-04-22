México: una mujer sufrió más de 200 picaduras por un ataque de abejas y tuvo una reacción inusual

Fue atacada en plena calle y debió ser asistida por un operativo de emergencia. Una investigación posterior detectó de dónde provenían los insectos.

La mujer sufrió más de 200 picaduras de abejas en México y fue estabilizada para prevenir posibles reacciones alérgicas.

Una mujer de 59 años fue atacada por abejas y sufrió más de 200 picaduras mientras caminaba por una calle del estado de Sinaloa, México . La víctima fue identificada como María de los Ángeles y debió ser asistida de urgencia por personal sanitario.

El hecho fue reportado alrededor de las 9.00 del pasado lunes, hora local, a través del sistema de emergencias 911. Al llegar, los equipos de Protección Civil Municipal encontraron a la mujer con múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo, sin posibilidad de resguardarse frente al ataque.

Según la información oficial, la víctima transitaba por la vía pública en la colonia Pemex, ciudad de Culiacán, cuando fue rodeada por los insectos , sin que mediara una provocación previa.

En lugar de alejarse o buscar refugio, la mujer se quedó abrazada a un palo de luz mientras intentaba quitarse las abejas del cabello. Luego de varios segundos, se retiró caminando.

Para dispersar a las abejas tuvo que intervenir personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que utilizó un extintor. Una vez despejado el lugar, la mujer fue trasladada a un hospital cercano para su atención.

Que tratamiento recibió la mujer tras el ataque de las abejas

De acuerdo con los profesionales que la atendieron, María de los Ángeles presentaba más de 200 picaduras y frente a esa situación fue estabilizada de inmediato para prevenir posibles reacciones alérgicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/retodiariomx/status/2046431444122181708&partner=&hide_thread=false Impactante: una mujer fue atacada por un enjambre en Culiacán y recibió más de 200 picaduras.



La situación requirió la intervención del Ejército para ponerla a salvo.



RRSS#Culiacán #Sinaloa #Abejas #Emergencia #Rescate #México #ÚltimaHora pic.twitter.com/6Z0dSb3AMO — RETO diario (@retodiariomx) April 21, 2026

Las autoridades sanitarias informaron que permanecía bajo observación médica y con tratamiento antiinflamatorio y que, tras las primeras intervenciones, fue reportada fuera de peligro. De todas maneras, continuaba internada para el seguimiento de su evolución.

La investigación sobre el origen de las colmenas

Durante las tareas posteriores, personal de Protección Civil detectó un cajón de apicultura que representaba un peligro para los vecinos. Sin embargo, en una inspección más amplia, se localizaron otras cajas dentro de una bodega cercana.

El titular del organismo, Bill Mendoza, informó que las abejas que participaron directamente del ataque fueron eliminadas por su nivel de peligrosidad. En paralelo, se inició un operativo para retirar y reubicar el resto de las colmenas con intervención de especialistas.

Las autoridades indicaron que los cajones cuentan con distintivos que permitirían identificar a sus propietarios. En ese marco, se iniciaron gestiones para determinar posibles responsabilidades y se dio intervención a organismos federales.

Abejas cajas Personal de Protección Civil detectó cajones de apicultura en una bodega cercana.

Además, se notificó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que realice las verificaciones correspondientes. El inmueble donde fueron halladas las colmenas, mientras tanto, permanece bajo resguardo.

Según informaron fuentes municipales, no existían reportes formales previos sobre la presencia de estas colmenas en ese lugar, aunque algunos vecinos habían advertido la situación con anterioridad.