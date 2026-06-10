Macabro hallazgo en Plaza Huincul: iba a limpiar un terreno y encontró un cadáver

Este miércoles por la tarde fueron hallados restos óseos humanos en un terreno de la zona alta del barrio Uno, en las inmediaciones del sector conocido como el Mirador, en Plaza Huincul . El descubrimiento se produjo de manera accidental cuando una persona realizaba tareas de limpieza y desmalezamiento en el lugar, circunstancia que motivó la inmediata intervención de la Policía provincial y del Ministerio Público Fiscal .

De acuerdo con la información confirmada a LM Neuquén por el fiscal Gastón Liotard , el trabajador advirtió la presencia de los restos mientras desarrollaba labores de mantenimiento en el terreno, por lo que dio aviso a las autoridades. Tras la denuncia, personal policial preservó la escena y se iniciaron las pericias correspondientes para determinar la identidad de la víctima, las circunstancias de la muerte y el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

Los restos presentan un avanzado estado de descomposición, por lo que las primeras evaluaciones apuntan a que la muerte sería de larga data. No obstante, el tiempo exacto deberá ser establecida mediante estudios forenses que fueron ordenados por la Fiscalía.

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En paralelo, los investigadores trabajan para reconstruir qué ocurrió en el lugar. Sin embargo, el fiscal advirtió a este medio que "aseverar que hubo violencia es absolutamente prematuro". Si bien circulan versiones de que se habrían encontrado claros indicios de un crimen, esta información no fue confirmada por fuentes oficiales.

Mientras tanto, los peritos continúan trabajando en el predio donde se produjo el hallazgo y sobre los restos recuperados, en busca de información que permita identificar a la persona fallecida y esclarecer las circunstancias en las que terminó en ese lugar.

El desafío de identificar los restos

Según Liotard, la labor de identificar restos óseos es un arduo proceso que implica, en primer lugar, enviar los restos a un gabinete forense, ubicado en Neuquén capital, para determinar "si se puede, si son de un hombre o una mujer, si hubo algún tipo de violencia que se pueda marcar a través de la cuestión ósea y después si hay algún indicio para poder reconocerlo: puede ser ropa, alguna fractura o una prótesis, lo que es complejo".

En caso de no poderse concretar la identificación en la capital provincial, los restos serían enviados a un gabinete forense de la Corte Suprema, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Según Liotard, allí se puede "establecer, a partir de restos óseos, algún tipo de relación genética en tanto y en cuanto exista con quién cotejar".