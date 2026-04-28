Plottier: tras el fin de la tasa vial, YPF también bajó los precios de sus combustibles

Desde este martes, la petrolera eliminó el recargo del 4,5% en sus surtidores tras el vencimiento de la emergencia. La medida se suma a la ya tomada por Axion.

Ante la falta de vigencia de la ordenanza de la tasa vial en Plottier , otra petrolera tomó la decisión de bajar los precios de sus combustibles . Se trata de la empresa YPF , quien adoptó la medida en las últimas horas.

Durante el fin de semana se había conocido que la firma Axion había decidido retocar los precios en los surtidores ante la caída de la ordenanza 4420/24, que se venció el 18 de abril pasado.

La normativa se había puesto en marcha al declarar la emergencia vial y del transporte público en Plottier con el objeto de "generar y aplicar soluciones eficientes, oportunas y progresivas frente a la crisis económica y social actual".

Ahora, al quedar sin vigencia, la empresa YPF resolvió bajar los precios en los surtidores desde el primer minuto de este martes 28, por lo que los nuevos valores son:

Nafta Super $ 1.692

Nafta Infinia $1.941

Diesel 550 $ 2.115

Diesel Infinia $2.395

La Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNERN) reclamó que el impuesto del 4.5% es "muy alto", siendo "uno de los más altos del país", Al tiempo que lo consideran "inconstitucional".

YPF Aumento de Combustible 06.jpg Claudio Espinoza

La posición de la Cámara se mantiene firme luego de que el intendente de Plottier, Luis Bertolini, manifestó que la intención "es poner a consideración del Concejo Deliberante una extensión porque creemos que en todas las ciudades de la Confluencia los combustibles deben tener los mismos valores porque si no se genera un caos".

Bertolini, aclaró que además de evitar un caos por diferencia de precios entre Neuquén y Plottier, esta tasa le permitió a la comuna "tener un servicio de transporte que fue creciendo y mejorando". "Creemos que es una herramienta útil y vamos a proponer que el Concejo deliberante lo sancione nuevamente", destacó.

Los expendedores pidieron a los concejales ponerse "del lado del pueblo”, al rechazar la intención de extender la ordenanza que permite el cobro de la tasa vial. A este reclamo se sumaron también otras asociaciones y la Cámara de Comercio local.

Otra petrolera también bajó los precios de los combustibles

La empresa Axion había tomado la decisión de cambiar los valores en los surtidores de Plottier durante el fin de semana. Se trata de la estación de servicio, ubicada en la intersección de las calles General Roca y Candolle, en el oeste de la localidad.

tasa vial- baja - precios de combustibles- Plottier

El precio del litro de nafta ya se vende sin el gravamen municipal y, de esta manera, pasó de $1794 a $1734. Mientras que la Quantium, de estar $2118 a $2048 el litro. En tanto que, la Diesel que se cobraba hasta hace poco $2379 pasó a valer $2279. Por último, el precio de Quantium Diesel descendió de $2573 a $2493.