Una estación de servicio de Plottier ya bajó el precio de la nafta por la caída de la tasa vial

Asociaciones locales y la Cámara Expendedora de Combustibles de Río Negro y Neuquén se oponen a la renovación del gravamen municipal. Presentarán una nota ante el Concejo Deliberante de Plottier.

Al quedar fuera de vigencia el cobro de la tasa vial en Plottier , una estación de servicio con sede en la vecina ciudad ya bajó los precios de los combustibles en los surtidores. Es la primera, por ahora, que modificó el valor del litro de combustible.

Se trata de la estación de servicio que opera con la firma AXION, ubicada en la intersección de las calles General Roca y Candolle, en el oeste de la localidad. El precio del litro de nafta ya se vende sin el gravamen municipal y, de esta manera, pasó de $1794 a $1734 . Mientras que la Quantium, de estar $2118 a $2048 el litro. En tanto que, la Diesel que se cobraba hasta hace poco $2379 pasó a valer $2279. Por último, el precio de Quantium Diesel descendió de $2573 a $2493.

La Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNERN) enviará este lunes una nota al Concejo Deliberante de Plottier para que los concejales rechacen el proyecto del Ejecutivo comunal de extensión de la vigencia de la ordenanza y tomen conciencia que este tipo de impuestos es “inconstitucional”.

“Esperemos que esta vez los concejales se pongan del lado del pueblo”, sostuvo el presidente de CECNERN, Calos Pinto, en diálogo con LM Neuquén.

tasa vial- baja - precios de combustibles- Plottier

Dijo que no sólo la Cámara que preside solicitó el rechazo de la extensión de la ordenanza que permite el cobro de la tasa vial, también otras asociaciones y la Cámara de Comercio local.

El principal argumento esgrimido por la Cámara es que el impuesto del 4.5% es "muy alto", siendo "uno de los más altos del país", Al tiempo que lo consideran "inconstitucional".

Desde la Cámara se señaló que "este tipo de tasas resultan inconstitucionales, ya que gravan un producto que ya posee impuestos nacionales específicos, generando una doble imposición que afecta el derecho de propiedad y la libre circulación".

Al ser una las más altas del país, se indicó que "no solo representa un costo asfixiante para el bolsillo de los vecinos de Plottier en un contexto de alta inflación, sino que además produce una distorsión comercial que expulsa a los consumidores hacia localidades vecinas donde el combustible es más económico".

concejo deliberante plottier.jpg gentileza

Respecto a que la ordenanza se aprobó inicialmente por una emergencia bial y de transporte, indicaron que ya pasaron dos años y no puede ser "la base permanente de un sistema recaudatorio; la prolongación indefinida de este estado excepcional desvirtúa su naturaleza y refleja una falta de planificación en la gestión de recursos ordinarios".

La nota se presentará el lunes ante la noticia de que el intendente presentará una propuesta para "renovar y extender por otro lapso más" el cobro de la tasa vial, que se trataría el jueves en el Consejo Deliberante de Plottier.

Pinto dijo que Inicialmente se pensó que la tasa se dejaría vencer, pero la reciente presentación para su extensión hizo que debieran actuar rápidamente.

Piden extender la vigencia de la normativa

La ordenanza 4420/24, que se venció el 18 de abril pasado, declaró la emergencia vial y del transporte público en Plottier con el objeto de "generar y aplicar soluciones eficientes, oportunas y progresivas frente a la crisis económica y social actual".

Hace un par de días, el intendente Luis Bertolini le había anticipado a LM Neuquén que su "intención es poner a consideración del Concejo Deliberante esta extensión porque creemos que en todas las ciudades de la Confluencia los combustibles deben tener los mismos valores porque sino se genera un caos", afirmó.

Bertolini, aclaró que además de evitar un caos por diferencia de precios entre Neuquén y Plottier, esta tasa le permitió a la comuna "tener un servicio de transporte que fue creciendo y mejorando". "Creemos que es una herramienta útil y vamos a proponer que el Concejo deliberante lo sancione nuevamente", destacó.